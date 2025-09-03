Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: "S-a făcut transferul" - Antena Sport

Ianis Hagi a ajuns la un acord total cu noua echipă, Alanyaspor. Daniel Pancu a dezvăluit faptul că transferul internaţionalului român în Turcia e ca şi făcut.
Ianis Hagi va fi coechipier cu internaţionalul român U21, Umit Akdag. Fundaşul care are şi cetăţenie turcă s-a transferat în această vară la formaţia turcă.
Ianis Hagi, acord total cu noua echipă
Daniel Pancu a dezvăluit faptul că a discutat cu Umit Akdag şi transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor e ca şi făcut.
“Ianis Hagi e coleg cu Akdag. Din ce știu eu, s-a făcut transferul. Am vorbit și ieri cu Umit, mi-a zis că e aproape sigur”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.
Totodată, Daniel Pancu l-a avertizat pe Ianis Hagi şi a spus că Superliga Turciei este un campionat puternic şi va fi nevoit să se adapteze la o echipă de la mijlocul clasamentului.
“O să-i fie greu în Turcia. Alanyaspor joacă 3-4-2-1, îl prinde sistemul, joacă în atac oriunde în afară de atacant central, joacă stânga, dreapta. E o echipă de mijlocul clasamentului, mai mult nu poate, un campionat mult mai bun decât cel al Scoției, mult mai bun, fără discuție, doar că trebuie văzut cum se descurcă la o echipă mică.
Campionatul energic, fizic. Alanya e Alaves de Spania, unde el a mai jucat și nu i-a fost ușor. Pe de altă parte, poate avea evoluții foarte bune și să ajungă la o forță a campionatului. Are 27 de ani, e încă tânăr”, a mai spus Daniel Pancu.
Turcii au confirmat transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor
“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. Turcii au anunţat că internaţionalul român şi-a găsit echipă, urmând să semneze cu Alanyaspor.