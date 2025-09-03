Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: "S-a făcut transferul" - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul”

Publicat: 3 septembrie 2025, 13:16

Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: S-a făcut transferul

Ianis Hagi, în timpul unui meci la Rangers / Profimedia

Ianis Hagi a ajuns la un acord total cu noua echipă, Alanyaspor. Daniel Pancu a dezvăluit faptul că transferul internaţionalului român în Turcia e ca şi făcut.

Ianis Hagi va fi coechipier cu internaţionalul român U21, Umit Akdag. Fundaşul care are şi cetăţenie turcă s-a transferat în această vară la formaţia turcă.

Ianis Hagi, acord total cu noua echipă

Daniel Pancu a dezvăluit faptul că a discutat cu Umit Akdag şi transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor e ca şi făcut.

“Ianis Hagi e coleg cu Akdag. Din ce știu eu, s-a făcut transferul. Am vorbit și ieri cu Umit, mi-a zis că e aproape sigur”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.

Totodată, Daniel Pancu l-a avertizat pe Ianis Hagi şi a spus că Superliga Turciei este un campionat puternic şi va fi nevoit să se adapteze la o echipă de la mijlocul clasamentului.

“O să-i fie greu în Turcia. Alanyaspor joacă 3-4-2-1, îl prinde sistemul, joacă în atac oriunde în afară de atacant central, joacă stânga, dreapta. E o echipă de mijlocul clasamentului, mai mult nu poate, un campionat mult mai bun decât cel al Scoției, mult mai bun, fără discuție, doar că trebuie văzut cum se descurcă la o echipă mică.

Campionatul energic, fizic. Alanya e Alaves de Spania, unde el a mai jucat și nu i-a fost ușor. Pe de altă parte, poate avea evoluții foarte bune și să ajungă la o forță a campionatului. Are 27 de ani, e încă tânăr”, a mai spus Daniel Pancu.

Turcii au confirmat transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor

“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. Turcii au anunţat că internaţionalul român şi-a găsit echipă, urmând să semneze cu Alanyaspor.

“Hagi în Alanya! Alanyaspor, care a intrat în pauza internațională cu o victorie împotriva lui Besiktas, se pregătește să detoneze bomba pe piața transferurilor. Ianis Hagi, fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a acceptat transferul la gruparea de pe malul Mediteranei, care i-a oferit un contract mai bun decât Karagumruk și decât spaniolii de la Elche.

Hagi, care a mai evoluat pentru Fiorentina în Italia și pentru Genk în Belgia poate evolua atât ca număr 10, cât și în banda dreaptă”, au notat turcii de la fotomac.com.tr.

