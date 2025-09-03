Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: "S-a făcut transferul" - Antena Sport

Ianis Hagi a ajuns la un acord total cu noua echipă, Alanyaspor. Daniel Pancu a dezvăluit faptul că transferul internaţionalului român în Turcia e ca şi făcut.

Ianis Hagi va fi coechipier cu internaţionalul român U21, Umit Akdag. Fundaşul care are şi cetăţenie turcă s-a transferat în această vară la formaţia turcă.

Ianis Hagi, acord total cu noua echipă

Daniel Pancu a dezvăluit faptul că a discutat cu Umit Akdag şi transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor e ca şi făcut.

“Ianis Hagi e coleg cu Akdag. Din ce știu eu, s-a făcut transferul. Am vorbit și ieri cu Umit, mi-a zis că e aproape sigur”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.

Totodată, Daniel Pancu l-a avertizat pe Ianis Hagi şi a spus că Superliga Turciei este un campionat puternic şi va fi nevoit să se adapteze la o echipă de la mijlocul clasamentului.