Prima reacţie a lui Ianis Hagi după ce a semnat cu Alanyaspor şi a fost prezentat oficial! - Antena Sport

Prima reacţie a lui Ianis Hagi după ce a semnat cu Alanyaspor şi a fost prezentat oficial!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 septembrie 2025, 15:05

Ianis Hagi, prezentat la Alanyaspor / X Alanyaspor

Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial la Alanyaspor. Internaţionalul român a semnat până în vara lui 2027 cu formaţia din prima ligă turcă.

Tatăl lui Ianis Hagi, “Regele” Gică Hagi, a fost alături de fiul lui la prezentarea oficială a jucătorului naţionalei la Alanyaspor.

Ianis Hagi, după ce a fost prezentat oficial la Alanyaspor: “Sunt foarte fericit să fiu aici”

Turcia e a doua mea casă şi sunt foarte fericit să fiu aici. De-abia aştept să joc. Să ne vedem curând. E timpul să scriu o nouă poveste. O nouă aventură la Alanya”, a spus Ianis Hagi într-un clip de prezentare postat de Alanyaspor pe reţelele sociale.

 

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a dezvăluit în conferinţa de presă organizată înaintea meciului României cu Canada că Ianis Hagi a fost dorit şi de Dinamo Kiev. O altă formaţie din Turcia şi-a dorit să îl transfere pe Ianis Hagi, Fatik Karagumruk, dar Antalyaspor a avut câştig de cauză.

Ianis Hagi a ratat lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru, dar selecţionerul Mircea Lucescu i-a transmis că îl aşteaptă în viitor la acţiunile reprezentativei. România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00.

Mircea Lucescu a dezvăluit că şi Dinamo Kiev îl dorea pe Ianis Hagi

“(n.r: Apropo de jucători care nu au jucat, Ianis Hagi lipseşte) Am vorbit cu el aseară. E bine că a găsit echipă. E bine că a găsit ce şi-a dorit el, pentru că au fost discuţii la un moment dat. Am intervenit şi eu, şi cu Rapidul, el n-a vrut la Rapid, cu Dinamo Kiev. Preşedinţii de acolo, fraţii Surkis, îl doreau, e foarte bine ce a ales, e excelent.

Campionatul Turciei e, cred, cel mai important după cele 5 mari. Un campionat cu jucători foarte buni, cu experienţă, cu stadioanele pline. A ales un campionat care îl stimulează, aşa cum i-a stimulat şi pe alţi jucători români care au fost la Beşiktaş, Fenerbahce sau pe unde au mai fost”, a spus selecţionerul Mircea Lucescu la conferinţa de presă de joi.

Ianis Hagi este cotat la 1.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Sezonul trecut, Ianis Hagi a evoluat în 24 de partide în campionat pentru Rangers, marcând 4 goluri şi reuşind 5 assist-uri. Ianis Hagi a înscris inclusiv în derby-ul “Old Firm”, cu Celtic, la începutul anului. Venit să îl vadă în Scoţia, Gică Hagi a urmărit din tribune cum Ianis Hagi a deschis scorul în Rangers – Celtic 3-0.

 

