Programul stranierilor. Dennis Man, anunțat titular de olandezi. Stanciu poate debuta în Serie A - Antena Sport

PSV – Groningen, duelul din etapa a treia a campionatului din Olanda, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 19:45. Dennis Man a fost anunțat titular în presa batavă pentru acest meci.

Dennis Man nu a debutat încă la PSV, după transferul de la Parma, din această vară. Internaționalul român a fost rezervă neutilizată în partida din runda precedentă, cu Twente, câștigată de campioana Olandei cu 2-0.

PSV – Groningen, LIVE SCORE (19:45)

PSV a avut parte de un start excelent de sezon în Olanda. Înaintea victoriei din deplasare cu Twente, campioana Olandei s-a impus cu un categoric 6-1 în partida cu Sparta Rotterdam, din prima etapă a sezonului.

În sezonul precedent, PSV a dat recital în ambele confruntări disputate cu Groningen. Echipa lui Dennis Man s-a impus cu 5-0 în partida tur, disputată pe teren propriu, și cu 3-1 în returul din deplasare.

Echipa probabilă a PSV-ului: Kovar – Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest – Schouten, Saibari, Til – Man, Perišić, Van Bommel.