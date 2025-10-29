Românul Alexi Pitu, dublă pentru Vejle BK - Antena Sport

Alexi Pitu a marcat pentru Vejle BK, în partida cu Lyseng. Românul a înscris în minutul 13 şi în minutul 50.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexi Pitu rămăsese liber de contract în vară, după ce s-a despărțit de Dunkerque, divizionara secundă din Franța. Fostul fotbalist s-a înţeles cu Vejle BK, grupare din prima ligă, în Danemarca. E prima dublă reuşită de Pitu la Vejle BK, fiind schimbat în minutul 68 al partidei cu Lyseng.

Pentru Bordeaux, care l-a cumpărat de la Farul pentru 2 milioane de euro, Alex Pitu a bifat 44 de meciuri, un gol și două pase decisive. Cei de la Vejle au s-au salvat de la retrogradare în mod dramatic în sezonul trecut. A încheiat pe locul 10, primul deasupra liniei, cu un singur punct deasupra retrogradatei Lyngby.

Ce salariu încasează Alexi Pitu la Velje

Alexi Pitu a semnat un contract valabil pe 3 ani cu formația din Danemarca. Românul va încasa un salariu de aproximativ 250.000 de euro pe an la noua echipă.