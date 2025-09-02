Raul Albiol a semnat cu Pisa! Va fi coechipier cu Marius Marin - Antena Sport

Liber de contract cu Villarreal, Raul Albiol a semnat, marţi cu Pisa, promovată în Serie A, pentru un sezon (plus unul opţional). La echipa Pisa evoluează şi românul Marius Marin.
La aproape 40 de ani (îi va împlini joi), fundaşul spaniol s-a angajat luni la Pisa, promovată în Serie A. Liber de contract de la Villarreal, el a semnat un contract pe un sezon, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.
Raul Albiol va juca la Pisa
După ce a jucat la Valencia şi Real Madrid, Albiol va aduce experienţa sa într-o echipă care va lupta pentru menţinerea în ligă. Fost internaţional cu Roja (58 selecţii), a câştigat 2 Campionate Europene (2008, 2012) şi 1 Cupă Mondială (2010), fără să joace niciun minut la Cupa Mondială din Africa de Sud, notează news.ro.
Titular la începutul sezonului trecut la Villarreal, înainte de a fi retrogradat pe banca de rezerve şi apoi de a se accidenta, el se va reîntoarce într-un campionat pe care îl cunoaşte bine, după ce a petrecut şase sezoane la Napoli între 2013 şi 2019.
Adrian Rus a plecat de la Pisa și a semnat cu Universitatea Craiova
Adrian Rus (29 de ani) este noul jucător al Universităţii Craiova. Fundaşul cotat la 1.2 milioane de euro a semnat pe un an cu oltenii, care au făcut deja şi anunţul oficial.
Internaţionalul cu 22 de selecţii şi un gol pentru naţionala României rămăsese fără echipă după despărţirea de Pisa. Craiova va fi a doua echipă din România pentru care evoluează Rus, după Sepsi.
“Bun venit la Știința, Adrian Rus! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.
Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK și Balmazujvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României. Succes în familia alb-albastră”, au scris oltenii pe Facebook.