Raul Albiol a semnat cu Pisa! Va fi coechipier cu Marius Marin - Antena Sport

Liber de contract cu Villarreal, Raul Albiol a semnat, marţi cu Pisa, promovată în Serie A, pentru un sezon (plus unul opţional). La echipa Pisa evoluează şi românul Marius Marin.

La aproape 40 de ani (îi va împlini joi), fundaşul spaniol s-a angajat luni la Pisa, promovată în Serie A. Liber de contract de la Villarreal, el a semnat un contract pe un sezon, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.

Raul Albiol va juca la Pisa

După ce a jucat la Valencia şi Real Madrid, Albiol va aduce experienţa sa într-o echipă care va lupta pentru menţinerea în ligă. Fost internaţional cu Roja (58 selecţii), a câştigat 2 Campionate Europene (2008, 2012) şi 1 Cupă Mondială (2010), fără să joace niciun minut la Cupa Mondială din Africa de Sud, notează news.ro.

Titular la începutul sezonului trecut la Villarreal, înainte de a fi retrogradat pe banca de rezerve şi apoi de a se accidenta, el se va reîntoarce într-un campionat pe care îl cunoaşte bine, după ce a petrecut şase sezoane la Napoli între 2013 şi 2019.

