Thomas Muller şi Son, la primul lor gol în MLS! Reuşita sud-coreeanului a fost superbă - Antena Sport

Thomas Müller a marcat primul său gol în MLS, aducând victoria echipei Vancouver în prelungiri. Heung-Min Son a marcat şi el pentru Los Angeles, în timp ce Inter Miami a obţinut un egal fără vedetele sale Lionel Messi şi Jordi Alba.

Thomas Müller, plecat de la Bayern Munchen unde a disputat 756 de meciuri, a jucat pentru prima dată ca titular în MLS în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu noua sa echipă din Vancouver. Împotriva echipei St. Louis City, campionul german a devenit eroul meciului în prelungiri, marcând din penalty (90+14), graţie unei decizii arbitrale foarte controversate, deoarece imaginile video par să arate că jucătorul de la Vancouver s-a împiedicat singur, fără să se poată percepe dacă a existat sau nu un contact cu fundaşul chiar înainte.

Son, reuşită superbă pentru Los Angeles FC

O decizie a VAR-ului de care a profitat Müller pentru a înscrie primul său gol şi a aduce victoria echipei sale în minutul 14 al prelungirilor (3-2).

De asemenea, sud-coreeanul Heung-Min Son a fost decisiv pentru prima dată cu Los Angeles FC. Fostul jucător al echipei Tottenham a marcat un gol fabulos din lovitură liberă în minutul 6 împotriva echipei Dallas. În ciuda acestui gol superb, echipa din Florida a împărţit punctele cu echipa din Texas (1-1).

Fără Lionel Messi şi Jordi Alba, Inter Miami a remizat cu echipa DC United (1-1).