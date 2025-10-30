Vlad Dragomir, decisiv în Supercupa Ciprului pentru Pafos. Românul, într-o formă incredibilă - Antena Sport

După ce a înregistrat evoluții foarte bune în ultimele meciuri jucate de Pafos, Vlad Dragomir a fost din nou decisiv pentru formația cipriotă. Echipa românului joacă pentru câștigarea Supercupei, contra celor de la AEK Larnaca.

Surpriza lui Mircea Lucescu de la partida cu Austria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, și-a făcut simțită prezența după doar 20 de minute de joc.

Vlad Dragomir, pasă de gol în disputa cu AEK Larnaca

Vlad Dragomir a fost introdus titular joi seară în Supercupa Ciprului, dintre Pafos și AEK Larnaca. Mijlocașul român a avut nevoie de doar 20 de minute pentru a-și arăta calitatea.

Fotbalistul trecut și pe la Arsenal a pasat decisiv la reușita de 1-0, înscrisă de portughezul Domingos Quina. El a și marcat în ultimele trei meciuri de campionat pentru Pafos.