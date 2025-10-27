Vlad Dragomir nu se mai opreşte! Gol şi în deplasarea de la Omonia - Antena Sport

Închide meniul
Vlad Dragomir nu se mai opreşte! Gol şi în deplasarea de la Omonia

Radu Constantin Publicat: 27 octombrie 2025, 20:14

Vlad Dragomir, în timpul unui meci al lui Pafos / Profimedia

Într-un meci, din campionat, început la ora 19:00, Pafos FC se află la egalitate, în deplasare, la Omonia Nicosia, 1-1. Golul celor de la Pafos a fost marcat de internaționalul român Vlad Dragomir. Fotbalistul echipei naţionale a înscris în minutul 14.

Dragomir se bucură de succes şi la naţională. Unde “Il Luce”  a făcut o mutare surpriză cu Austria, reprezentată de titularizarea lui Vlad Dragomir, jucător care evoluează în UEFA Champions League sezonul acesta, alături de ciprioţii de la Pafos:

“Dragomir merită din plin, e singurul nostru jucător de Champions League. E jucător care joacă constant la echipa lui, cu un randament foarte bun. Are un ritm de participare. S-au calificat din trei etape consecutive în Champions League. La meciul cu Moldova, a fost jucătorul cu cele mai puţine greşeli, din 37 de mingi, a greşit doar una. Din 12 faulturi făcute de noi, el a făcut cinci tactice, a oprit adversarul, aduce o agresivitate în joc de care avem atâta nevoie”, spunea Lucescu despre Dragomir. 

