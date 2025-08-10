Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB - Antena Sport

Adi Petre a ales o nouă „aventură”, de data aceasta în Liga a 3-a! Fostul jucător de la FCSB a semnat deja contractul, iar patronul clubului a confirmat înțelegerea.
Concret, Adi Petre a ajuns la CS Păulești. Jucătorul care a fost legitimat ultima dată la Concordia Chiajna se va lupta astfel pentru promovarea în Liga a 2-a.
Adi Petre a semnat cu CS Păulești, din Liga a 3-a
Patronul clubului, Claudiu Blaga, a confirmat că Adi Petre este noul jucător al celor de la CS Păulești.
“În momentul acesta, Adi Petre a semnat un contract cu echipa pe care am preluat-o eu, din Liga 3. Este vorba despre CS Păulești. Contractul este mai mult legat de revenirea lui medicală. A avut niște probleme și nu a putut juca la nivelul la care își dorea. Am decis să ne ajutăm reciproc.
Eu am preluat echipa și vreau să promovăm în Liga 2. Adi este bine, marchează goluri în partidele amicale. Clar, este peste nivelul din Liga 3. Are niște probleme la spate, o mică hernie de disc. Problemele sale au fost tratate superficial, iar acum este sub un tratament. Am avut două cantonamente și este pe drumul cel bun.
Eu zic că o să vedem un alt Adrian Petre în acest sezon. El are nevoie de încredere, e vorba de mult mental. Trebuie să fie susținut, a jucat la nivelul la care a jucat. Este o vârstă perfectă pentru el, pentru a-și da seama de greșelile pe care le-a făcut. Are liniște aici, are de toate”, a spus Claudiu Blaga, citat de digisport.ro.
Adi Petre și-a început cariera la UTA. În 2017, atacantul s-a transferat în străinătate, la Esbjerg, echipă pentru care a evoluat timp de 3 sezoane.
Mai apoi, românul s-a întors în țară și a semnat cu FCSB. Totuși, acesta nu s-a impus la echipa lui Gigi Becali.