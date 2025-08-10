Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 14:35

FOTO: Sport Pictures

Adi Petre a ales o nouă „aventură”, de data aceasta în Liga a 3-a! Fostul jucător de la FCSB a semnat deja contractul, iar patronul clubului a confirmat înțelegerea.

Concret, Adi Petre a ajuns la CS Păulești. Jucătorul care a fost legitimat ultima dată la Concordia Chiajna se va lupta astfel pentru promovarea în Liga a 2-a.

Adi Petre a semnat cu CS Păulești, din Liga a 3-a

Patronul clubului, Claudiu Blaga, a confirmat că Adi Petre este noul jucător al celor de la CS Păulești.

“În momentul acesta, Adi Petre a semnat un contract cu echipa pe care am preluat-o eu, din Liga 3. Este vorba despre CS Păulești. Contractul este mai mult legat de revenirea lui medicală. A avut niște probleme și nu a putut juca la nivelul la care își dorea. Am decis să ne ajutăm reciproc.

Eu am preluat echipa și vreau să promovăm în Liga 2. Adi este bine, marchează goluri în partidele amicale. Clar, este peste nivelul din Liga 3. Are niște probleme la spate, o mică hernie de disc. Problemele sale au fost tratate superficial, iar acum este sub un tratament. Am avut două cantonamente și este pe drumul cel bun.

Eu zic că o să vedem un alt Adrian Petre în acest sezon. El are nevoie de încredere, e vorba de mult mental. Trebuie să fie susținut, a jucat la nivelul la care a jucat. Este o vârstă perfectă pentru el, pentru a-și da seama de greșelile pe care le-a făcut. Are liniște aici, are de toate”, a spus Claudiu Blaga, citat de digisport.ro.

Adi Petre și-a început cariera la UTA. În 2017, atacantul s-a transferat în străinătate, la Esbjerg, echipă pentru care a evoluat timp de 3 sezoane.

Mai apoi, românul s-a întors în țară și a semnat cu FCSB. Totuși, acesta nu s-a impus la echipa lui Gigi Becali.

De atunci au urmat mai multe „aventuri”, la Cosenza, UTA, Farul, Levadiakos și Hermannstadt. Ulterior a evoluat și în Liga a 2-a, pentru CS Tunari și Concordia Chiajna.

În momentul de față, Adi Petre este cotat la suma de 50.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

“Mă simţeam foarte rău” Adrian Petre a rupt tăcerea despre perioada petrecută la FCSB

Adrian Petre a rupt tăcerea despre perioada petrecută la FCSB! Jucătorul care îşi anunţase retragerea la numai 26 de ani, dar care a revenit asupra deciziei, a recunoscut că, după ce a plecat de la roş-albaştri, Gigi Becali i-a criticat şi mai dur pe atacanţii săi.

Adi Petre a rezistat numai 4 luni la FCSB. Gigi Becali a plătit 800.000 de euro pentru a-l transfera de la Esbjerg, într-o perioadă în care atacantul impresionase la naţionala U21. După ce l-a împrumutat la Cosenza pentru numai 50.000 de euro, Becali l-a lăsat să plece fără să ceară niciun ban în schimbul lui.

drian Petre a dezvăluit că plecarea de la FCSB nu a depins de el. Becali a decis să renunţe la atacant, după ce Adi Petre nu a avut evoluţiile pe care patronul FCSB-ului le aştepta de la el.

„Un singur moment regret. Am avut multe de învățat, mi-a plăcut experiența acolo, aș fi vrut să rămân mai mult. Dacă era după mine, stăteam mai mult.

(n.r.: despre criticile lui Gigi Becali) Da, criticile sunt normale. Până la urmă, nu am fost eu singurul criticat, nici înainte de mine, nici după. Toți atacanții care au venit după mine poate au fost și mai rău tratați, dar acum, când privesc în spate nu pot să spun ceva de rău.

Da, atunci când eram acolo mă simțeam foarte rău, pentru că nu jucam și erau și alte chestii, dar acum când văd că are același comportament și cu alți jucători, nu pot să spun că mă simt eu nedreptățit”, a spus Adi Petre pentru digisport.ro.

