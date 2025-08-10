Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB - Antena Sport

De atunci au urmat mai multe „aventuri”, la Cosenza, UTA, Farul, Levadiakos și Hermannstadt. Ulterior a evoluat și în Liga a 2-a, pentru CS Tunari și Concordia Chiajna.

În momentul de față, Adi Petre este cotat la suma de 50.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Adrian Petre a rupt tăcerea despre perioada petrecută la FCSB! Jucătorul care îşi anunţase retragerea la numai 26 de ani, dar care a revenit asupra deciziei, a recunoscut că, după ce a plecat de la roş-albaştri, Gigi Becali i-a criticat şi mai dur pe atacanţii săi.

Adi Petre a rezistat numai 4 luni la FCSB. Gigi Becali a plătit 800.000 de euro pentru a-l transfera de la Esbjerg, într-o perioadă în care atacantul impresionase la naţionala U21. După ce l-a împrumutat la Cosenza pentru numai 50.000 de euro, Becali l-a lăsat să plece fără să ceară niciun ban în schimbul lui.

Adrian Petre a dezvăluit că plecarea de la FCSB nu a depins de el. Becali a decis să renunţe la atacant, după ce Adi Petre nu a avut evoluţiile pe care patronul FCSB-ului le aştepta de la el.

„Un singur moment regret. Am avut multe de învățat, mi-a plăcut experiența acolo, aș fi vrut să rămân mai mult. Dacă era după mine, stăteam mai mult.

(n.r.: despre criticile lui Gigi Becali) Da, criticile sunt normale. Până la urmă, nu am fost eu singurul criticat, nici înainte de mine, nici după. Toți atacanții care au venit după mine poate au fost și mai rău tratați, dar acum, când privesc în spate nu pot să spun ceva de rău.

Da, atunci când eram acolo mă simțeam foarte rău, pentru că nu jucam și erau și alte chestii, dar acum când văd că are același comportament și cu alți jucători, nu pot să spun că mă simt eu nedreptățit”, a spus Adi Petre pentru digisport.ro.