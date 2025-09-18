Gigi Nețoiu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Plâng de când am auzit” - Antena Sport

Florin Marin a decedat joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Cu probleme grave de sănătate, acesta a pierdut lupta, fiind internat într-un spital la secția ATI. El a colaborat foarte mult de-a lungul vieții sale cu Gigi Nețoiu.
Cel care preluase recent FC Voluntari îl numise pe Florin Marin consilier tehnic, în noiembrie 2024, ca mai apoi să preia și postul de antrenor principal, după plecarea lui Ovidiu Burcă.
Gigi Nețoiu, afectat de moartea lui Florin Marin
Vestea devastatoare a fost făcută de Mihai Iosif, care a publicat un mesaj pe social media. Gigi Nețoiu a avut o relație specială cu Florin Marin, ba mai mult, acesta a insistat să îl ajute în rezolvarea problemelor de sănătate.
Lovit de refuzul acestuia, Nețoiu a fost devastat la aflarea veștii că antrenorul român a încetat din viață. Florin Marin fusese înlocuit la începutul anului 2025 de Mihai Iosif la FC Voluntari.
„Plâng de când am auzit, chiar nu îmi vine să cred că s-a întâmplat așa repede, mai ales că este omul cu care eu am muncit cel mai mult în fotbalul românesc, ani de zile a fost alături de mine la echipele pe care le-am condus, în special la Craiova.
Anul trecut în noiembrie l-am adus la Voluntari, a stat și pe bancă. Apoi s-a retras, a făcut pasul în spate. În primăvară am vrut să-l duc să se opereze pentru problemele de oase pe care le avea, dar pur și simplu nu a vrut.
Nu a vrut să mai trăiască, asta este părerea mea, pentru că am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată. Florin nu a vrut să mai trăiască. Îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei și tuturor apropiaților!”, a declarat Gigi Nețoiu pentru fanatik.ro.
Cine a fost Florin Marin
Florin Marin și-a început cariera la Rapid, însă a cunoscut cele mai mari performanțe alături de Steaua. La formația „militară” a câștigat un titlu, în 1978, dar și o Cupă a României, în 1979.
Înainte de a-și încheia cariera de jucător a mai îmbrăcat tricourile celor de la FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu.
Din postura de tehnician, secund sau principal, Florin Marin le-a pregătit pe: Rapid, Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul Petroșani, CS Mioveni, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari. De asemenea, s-a aflat și în staff-ul echipei naționale a României.
