Gigi Nețoiu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Plâng de când am auzit” - Antena Sport

Florin Marin a decedat joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Cu probleme grave de sănătate, acesta a pierdut lupta, fiind internat într-un spital la secția ATI. El a colaborat foarte mult de-a lungul vieții sale cu Gigi Nețoiu.

Cel care preluase recent FC Voluntari îl numise pe Florin Marin consilier tehnic, în noiembrie 2024, ca mai apoi să preia și postul de antrenor principal, după plecarea lui Ovidiu Burcă.

Gigi Nețoiu, afectat de moartea lui Florin Marin

Vestea devastatoare a fost făcută de Mihai Iosif, care a publicat un mesaj pe social media. Gigi Nețoiu a avut o relație specială cu Florin Marin, ba mai mult, acesta a insistat să îl ajute în rezolvarea problemelor de sănătate.

Lovit de refuzul acestuia, Nețoiu a fost devastat la aflarea veștii că antrenorul român a încetat din viață. Florin Marin fusese înlocuit la începutul anului 2025 de Mihai Iosif la FC Voluntari.

„Plâng de când am auzit, chiar nu îmi vine să cred că s-a întâmplat așa repede, mai ales că este omul cu care eu am muncit cel mai mult în fotbalul românesc, ani de zile a fost alături de mine la echipele pe care le-am condus, în special la Craiova.