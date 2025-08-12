Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă

Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă

Gabriel Zamfirescu Publicat: 12 august 2025, 16:21

Comentarii
Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă

Risto Radunovic / Profimedia

Noi probleme pentru cei de la FCSB chiar înaintea manşei secunde din turul 3 preliminar al Europa League. Unul dintre jucătorii de bază ai lui Elias Charalambous, Risto Radunovic rămâne acasă. Mai mult, accidentarea muntenegreanului este destul de gravă şi nu va prinde nici play-off-ul de Europa sau Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Risto Radunovic se află într-o situaţie complicată. Accidentarea pe care o are este una destul de gravă şi va lipsi câteva săptămâni de pe gazon.

Risto Radunovic va rata meciuri importante

Fundaşul stânga al campioanei, Risto Radunovic are pubalgie şi va rata returul cu Drita, dar are șanse foarte mici şi să prindă meciurile din play-off-ul continental, conform fanatik.ro. Mai mult, sursa citată spune că Risto Radunovic nu va face deplasarea cu FCSB în Kosovo, pentru a-și continua tratamentul.

Din păcate pentru echipa campioană, absența lui Risto Radunovic va fi de lungă durată. Se pare că că muntenegreanul poate rata inclusiv ”dubla” din play-off, fie el în Europa League sau în Conference League, care se dispută pe 21 și 28 august.

FCSB are, însă, și vești bune pentru confruntarea cu Drita. Asta pentru că va reveni căpitanul Darius Olaru, absent în ultimele trei săptămâni din cauza unor probleme medicale. Florin Tănase își va ispăși cu Drita ultima etapă de suspendare și va fi apt de joc în play-off.

Reclamă
Reclamă

Risto Radunovic, atac dur la adresa lui Horaţiu Feşnic

Pe finalul primei reprize, la scorul de 1-1, arbitrul Horațiu Feșnic a dictat penalty pentru cei de la Dinamo. Asta deşi a fost vorba despre o ţinere reciprocă în duelul dintre Armstrong şi Risto Radunovic. “La penalty a fost o situaţie în care ne-am ţinut amândoi şi arbitrul a văzut altceva. Pentru mine a fost o ţinere de ambele părţi. Tuşierul care a fost mai aproape nu a semnalizat nimic. Este adevărat că ne-am ţinut amândoi, dar faza nu era nici periculoasă, se depărtase de centru”, a spus Radunovic, conform digisport.ro.

Fundașul stânga al celor de la FCSB a recunoscut că Dinamo i-a fost superioară echipei sale și că merita să obțină victoria. Mai mult, a avut un mesaj dur şi la adresa propriilor colegi. Le-a transmis că trebuie să-și revină cât mai repid după acest început foarte prost de sezon și să-și regleze problemele din defensivă.

Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegaleRomânii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
Observator
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
17:34
Veste uriaşă pentru românul Matteo Duţu de la AC Milan! Decizia luată de Massimiliano Allegri
17:27
Daniel Bîrligea, mesaj direct pentru Gigi Becali! Ce i-a transmis atacantul patronului de la FCSB: “E un pic mai greu”
17:02
Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior
16:52
Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: “Liga nu are acum un preşedinte”
15:51
Robert Lewandowski revine la naţionala Poloniei! Ce se întâmplă cu banderola de căpitan
15:34
Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul. Anunțul lui Victor Angelescu înaintea derby-ului cu FCSB
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe SeskpCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”