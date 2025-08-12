Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă - Antena Sport

Noi probleme pentru cei de la FCSB chiar înaintea manşei secunde din turul 3 preliminar al Europa League. Unul dintre jucătorii de bază ai lui Elias Charalambous, Risto Radunovic rămâne acasă. Mai mult, accidentarea muntenegreanului este destul de gravă şi nu va prinde nici play-off-ul de Europa sau Conference League.

Risto Radunovic se află într-o situaţie complicată. Accidentarea pe care o are este una destul de gravă şi va lipsi câteva săptămâni de pe gazon.

Risto Radunovic va rata meciuri importante

Fundaşul stânga al campioanei, Risto Radunovic are pubalgie şi va rata returul cu Drita, dar are șanse foarte mici şi să prindă meciurile din play-off-ul continental, conform fanatik.ro. Mai mult, sursa citată spune că Risto Radunovic nu va face deplasarea cu FCSB în Kosovo, pentru a-și continua tratamentul.

Din păcate pentru echipa campioană, absența lui Risto Radunovic va fi de lungă durată. Se pare că că muntenegreanul poate rata inclusiv ”dubla” din play-off, fie el în Europa League sau în Conference League, care se dispută pe 21 și 28 august.

FCSB are, însă, și vești bune pentru confruntarea cu Drita. Asta pentru că va reveni căpitanul Darius Olaru, absent în ultimele trei săptămâni din cauza unor probleme medicale. Florin Tănase își va ispăși cu Drita ultima etapă de suspendare și va fi apt de joc în play-off.