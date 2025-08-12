Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă - Antena Sport

Noi probleme pentru cei de la FCSB chiar înaintea manşei secunde din turul 3 preliminar al Europa League. Unul dintre jucătorii de bază ai lui Elias Charalambous, Risto Radunovic rămâne acasă. Mai mult, accidentarea muntenegreanului este destul de gravă şi nu va prinde nici play-off-ul de Europa sau Conference League.
Risto Radunovic se află într-o situaţie complicată. Accidentarea pe care o are este una destul de gravă şi va lipsi câteva săptămâni de pe gazon.
Risto Radunovic va rata meciuri importante
Fundaşul stânga al campioanei, Risto Radunovic are pubalgie şi va rata returul cu Drita, dar are șanse foarte mici şi să prindă meciurile din play-off-ul continental, conform fanatik.ro. Mai mult, sursa citată spune că Risto Radunovic nu va face deplasarea cu FCSB în Kosovo, pentru a-și continua tratamentul.
Din păcate pentru echipa campioană, absența lui Risto Radunovic va fi de lungă durată. Se pare că că muntenegreanul poate rata inclusiv ”dubla” din play-off, fie el în Europa League sau în Conference League, care se dispută pe 21 și 28 august.
FCSB are, însă, și vești bune pentru confruntarea cu Drita. Asta pentru că va reveni căpitanul Darius Olaru, absent în ultimele trei săptămâni din cauza unor probleme medicale. Florin Tănase își va ispăși cu Drita ultima etapă de suspendare și va fi apt de joc în play-off.
Risto Radunovic, atac dur la adresa lui Horaţiu Feşnic
Pe finalul primei reprize, la scorul de 1-1, arbitrul Horațiu Feșnic a dictat penalty pentru cei de la Dinamo. Asta deşi a fost vorba despre o ţinere reciprocă în duelul dintre Armstrong şi Risto Radunovic. “La penalty a fost o situaţie în care ne-am ţinut amândoi şi arbitrul a văzut altceva. Pentru mine a fost o ţinere de ambele părţi. Tuşierul care a fost mai aproape nu a semnalizat nimic. Este adevărat că ne-am ţinut amândoi, dar faza nu era nici periculoasă, se depărtase de centru”, a spus Radunovic, conform digisport.ro.
Fundașul stânga al celor de la FCSB a recunoscut că Dinamo i-a fost superioară echipei sale și că merita să obțină victoria. Mai mult, a avut un mesaj dur şi la adresa propriilor colegi. Le-a transmis că trebuie să-și revină cât mai repid după acest început foarte prost de sezon și să-și regleze problemele din defensivă.