Un dublu campion al României, aproape de a semna în Liga a 3-a! - Antena Sport

Veste surprinzătoare în fotbalul românesc. Un dublu campion al României este aproape de a semna în Liga a 3-a.

Este vorba despre Romario Benzar, care a cucerit două titluri alături de Farul, în 2017, pe vremea când echipa se numea Viitorul, și în 2023.

Romario Benzar, dublu campion al României, e aproape de a semna în Liga a 3-a

Potrivit informațiilor oferite de prosport.ro, Romario Benzar urmează să semneze cu Poli Timișoara. Acele două părți ar fi deja înțelese, iar mutarea se poate concretiza în perioada următoare.

Transferul lui Romario Benzar la Poli Timișoara este unul surprinzător, având în vedere că fundașul a avut recent o aventură în Liga 1, la FC Botoșani, echipă de care s-a despărțit în această vară.

În momentul de față, Poli Timișoara se află pe locul 6 în seria a 7-a din Liga a 3-a.