Barcelona i-a transmis lui Marcus Rashford care este condiția pentru a fi transferat definitiv - Antena Sport

Marcus Rashford este împrumutat până la finalul acestui sezon de Barcelona, iar fotbalistul englez l-a impresionat deja pe tehnicianul Hansi Flick.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Șansele ca el să fie transferat definitiv în vara anului 2026 sunt mari. Clubul catalan are o singură condiție pentru jucătorul evaluat la 40 de milioane de euro.

Marcus Rashford i-a convins pe Hansi Flick și Joan Laporta

Marcus Rashford are cifre fantastice în acest sezon pentru Barcelona și șansele ca gruparea din La Liga să forțeze un transfer definitiv au crescut considerabil.

Cu șase goluri și șapte pase decisive în 14 apariții, englezul este unul dintre preferații lui Hansi Flick, mai ales în contextul în care Raphinha a fost accidentat.

Jurnaliștii de la sport.es au scris care este singura condiție impusă de Barcelona pentru ca Rashford să fie transferat definitiv. Potrivit sursei citate, Joan Laporta vrea să îi micșoreze salariul englezului, dar acesta anticipează că negocierile nu vor fi deloc ușoare.