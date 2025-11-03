Barcelona, singurul club din Top 5 campionate care a reușit asta! - Antena Sport

Chiar dacă a pierdut duelul direct cu Real Madrid, Barcelona continuă să țină aproape de liderul din campionatul Spaniei. Duminică, gruparea pregătită de Hansi Flick s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Elche, scor 3-1.

Formația catalană a stabilit o performanță impresionantă, fiind singura echipă din primele cinci campionate ale lumii care a reușit acest lucru în acest sezon.

Barcelona, o echipă în adevăratul sens al cuvântului

Hansi Flick a făcut din Barcelona o adevărată forță la nivel mondial, iar scopul principal al tehnicianului german este să aducă din nou UEFA Champions League în vitrina clubului catalan.

Cu toate că a pierdut duelul cu Real Madrid din campionat, formația „blaugrana” a demonstrat în actuala stagiune că fiecare jucător contează. Mai mult decât atât, la jocul cu Elche, Barcelona a stabilit o performanță importantă.

Concret, Barca este singura echipă din Top 5 campionate ale Europei care are cinci jucători cu cinci contribuții la gol până acum. Aceștia sunt Lamine Yamal (3 goluri, 4 assist-uri), Ferran Torres (5 goluri și un assist), Marcus Rashford (2 goluri și 4 assist-uri), Raphinha (3 goluri și 2 assist-uri) și Fermin Lopez (3 goluri și 2 assist-uri).