Controversa imensă de la Brugge - Barcelona a împărțit specialiștii în două: "Nu văd faultul" / "Trebuia anulat" - Antena Sport

Controversa imensă de la Brugge – Barcelona a împărțit specialiștii în două: “Nu văd faultul” / “Trebuia anulat”

Andrei Nicolae Publicat: 6 noiembrie 2025, 8:22

Faza în care golul lui Club Brugge cu Barcelona a fost anulat / Profimedia

Partida de aseară din Champions League dintre Club Brugge și Barcelona a fost una extrem de spectaculoasă, însă și marcată de un scandal uriaș pe final. La scorul de 3-3, Romeo Vermant l-a deposedat pe Wojciech Szczesny și a marcat, însă golul a fost anulat de Anthony Taylor, o decizie care a împărțit lumea specialiștilor în două.

Perez Burrull, analistul de arbitraje pe care cotidianul Marca îl are la dispoziție, este de părere că golul trebuia validat, în timp ce colegul său de la As, Iturralde Gonzalez, crede că centralul englez a luat decizia corectă. Faza care a marcat finalul de meci din Belgia a stârnit controverse imense, deoarece pe reluări presupusul fault al lui Vermant la Szczesny nu pare să fie atât de evident.

Faza de la Brugge – Barcelona a împărțit și specialiștii în două

Club Brugge a reușit să o conducă în trei rânduri pe Barcelona pe teren propriu miercuri seara, însă catalanii au revenit de fiecare dată, deși belgienii au fost la un pas de a pleca cu toate cele trei puncte “în sac”. În minutul 90+1, Szczesny a preferat să se complice la o fază simplă în care primise mingea înapoi, Vermant a făcut pressing și a intrat prin alunecare, polonezul s-a dezechilibrat, iar jucătorul de câmp a trimis mingea în poartă.

Anthony Taylor a fost chemat ulterior la VAR și a anulat decizia, duelul încheindu-se la 3-3. Pe de o parte, Perez Burrull e de părere că decizia britanicului a fost una greșită:

Nu văd faultul. Cheia fazei este că portarul trage mingea înapoi. E o mișcare riscantă a portarului, care, ulterior, simte un mic contact și se aruncă. Prima decizie a arbitrului trebuia validată și VAR-ul nu trebuia să intervină“, a spus analistul de la marca.com.

Pe de altă parte, Iturralde Gonzalez vede un contact la duelul dintre Szczesny și Vermant, motiv pentru care consideră că decizia centralului e una corectă:

E fault la Szczesny. Atacantul nu atinge mingea, ci atinge piciorul portarului. Golul trebuia anulat“, a spus arbitrul pentru As.com.

