Doliu în fotbalul spaniol! A murit un fost mare portar al lui Real Madrid şi al Valenciei - Antena Sport

José Manuel Ochotorena (al doilea din stânga, în rândul de sus), alături de alte legende ale Realului, precum Butragueno şi Sanchis / Profimedia Images

José Manuel Ochotorena, fost mare portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la vârsta de 64 de ani, din cauza bolii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În timpul carierei sale de jucător (1982-1998), a câştigat de trei ori campionatul, două Cupe UEFA şi o Cupă a Ligii cu Merengues, înainte de a semna cu Valencia, unde a primit trofeul pentru cel mai bun portar din Liga în sezonul 1988-1989. Datorită acestor performanţe, a fost convocat să participe la Cupa Mondială din 1990 cu Roja în Italia, chiar dacă acolo a fost inevitabil blocat de numărul 1 de la acea vreme, Andoni Zubizarreta.

José Manuel Ochotorena a murit la 64 de ani

După ce s-a retras din activitate în 1998, a început o carieră de antrenor de portari la Valencia, în staff-ul unui anume Rafael Benitez, pe care l-a urmat apoi la Liverpool între 2004 şi 2007. A câştigat o Ligă a Campionilor şi o Cupă Angliei cu Liveprool înainte de a se întoarce la Valencia, unde a alternat între antrenorul portarilor la club şi la echipa naţională.

Trecerea sa în staff-ul Roja va fi încununată de succes. Timp de şaptesprezece ani (2004-2021), a contribuit la momentele de glorie ale echipei sale, participând la tripla Euro 2008, Cupa Mondială 2010 şi Euro 2012.

După ce i-a antrenat pe cei mai mari portari spanioli (Casillas, Valdés, De Gea), a continuat să activeze la Valencia până când boala l-a îndepărtat de terenuri în ultimele luni.