Vești despre Kylian Mbappe, ieșit accidentat în Franța - Azerbaidjan - Antena Sport

Vești despre Kylian Mbappe, ieșit accidentat în Franța – Azerbaidjan

Daniel Işvanca Publicat: 11 octombrie 2025, 16:09

Kylian Mbappe în Franța - Azerbaidjan / Profimedia

Kylian Mbappe a ieșit accidentat vineri seară în timpul partidei dintre Franța și Azerbaidjan, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Sportivul de 26 de ani a acuzat probleme la gleznă și a fost scos din lot pentru disputa contra Islandei.

El a părăsit cantonamentul naționalei Franței și a plecat sâmbătă dimineață la Madrid, acolo unde a fost supus mai multor investigații de către staff-ul medical al celor de la Real.

Kylian Mbappe va fi apt pentru următorul meci al Realului

Kylian Mbappe și-a trecut în cont un gol și un assist vineri în disputa contra selecționatei din Azerbaidjan, în urma căreia naționala Franței a obținut al treilea succes consecutiv din faza preliminariilor.

Starul celor de la Real Madrid a stârnit îngrijorare pe banca tehnică, atunci când a solicitat să fie înlocuit, din cauza unei accidentări. Din primele informații publicate de presa din Franța, acesta are probleme la gleznă, motiv pentru care a călătorit la Madrid pentru teste amănunțite.

Veștile sunt însă îmbucurătoare pentru Real Madrid. Mbappe are un disconfort la gleznă, dar după verificările efectuate de staff-ul medical, problema a fost catalogată drept una minoră, deci, acesta va fi apt pentru primul meci de după pauza internațională.

„Mbappe a efectuat deja teste la Madrid, iar o accidentare serioasă a fost scoasă din calcul. Se va antrena normal, alături de grup, începând de săptămâna viitoare”, a scris jurnalista Arancha Rodriguez, citată de Fabrizio Romano.

1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 3 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 4 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
