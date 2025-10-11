Vești despre Kylian Mbappe, ieșit accidentat în Franța - Azerbaidjan - Antena Sport

Kylian Mbappe a ieșit accidentat vineri seară în timpul partidei dintre Franța și Azerbaidjan, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Sportivul de 26 de ani a acuzat probleme la gleznă și a fost scos din lot pentru disputa contra Islandei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a părăsit cantonamentul naționalei Franței și a plecat sâmbătă dimineață la Madrid, acolo unde a fost supus mai multor investigații de către staff-ul medical al celor de la Real.

Kylian Mbappe va fi apt pentru următorul meci al Realului

Kylian Mbappe și-a trecut în cont un gol și un assist vineri în disputa contra selecționatei din Azerbaidjan, în urma căreia naționala Franței a obținut al treilea succes consecutiv din faza preliminariilor.

Starul celor de la Real Madrid a stârnit îngrijorare pe banca tehnică, atunci când a solicitat să fie înlocuit, din cauza unei accidentări. Din primele informații publicate de presa din Franța, acesta are probleme la gleznă, motiv pentru care a călătorit la Madrid pentru teste amănunțite.

Veștile sunt însă îmbucurătoare pentru Real Madrid. Mbappe are un disconfort la gleznă, dar după verificările efectuate de staff-ul medical, problema a fost catalogată drept una minoră, deci, acesta va fi apt pentru primul meci de după pauza internațională.