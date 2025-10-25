Inamicul numărul 1 pe ”Bernabeu”! Ce îi pregătesc suporterii Realului lui Lamine Yamal - Antena Sport

Real Madrid – Barcelona este cel mai „fierbinte” meci al etapei a zecea din campionatul Spaniei, cel care împarte planeta în două. Cel mai așteptat duel al sezonului va avea loc pe ”Bernabeu” și va fi primul din postura de antrenor pentru Xabi Alonso.
Suporterii grupării madrilene i-au pregătit o primire ostilă lui Lamine Yamal, care și-a atacat rivalii la conferința de presă premergătoare partidei.
Lamine Yamal i-a iritat pe suporterii Real Madrid
Lamine Yamal și-a înțepat rivalii înaintea derby-ului cu rivala Real Madrid, iar suporterii „los blancos” i-au pregătit ceva special pentru meciul care este programat duminică de la ora 17:15.
Potrivit presei din Spania, numele acestuia de la prezentarea echipelor va fi întâmpinat de un cor de fluierături. Mai mult decât atât, acesta va fi fluierat la fiecare atingere de balon de către suporterii fanii Realului.
Șapte meciuri a jucat Lamine Yamal împotriva celor de la Real Madrid. Starul catalanilor a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive în duelurile cu marea rivală.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid will hold a major whistling campaign against Lamine Yamal at the Bernabéu tomorrow.
It will already start when the stadium speaker will announce his name.
His recent words are NOT received well at all in Madrid. pic.twitter.com/MCef2zx8Bl
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2025
