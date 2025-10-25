Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Inamicul numărul 1 pe ”Bernabeu”! Ce îi pregătesc suporterii Realului lui Lamine Yamal - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Inamicul numărul 1 pe ”Bernabeu”! Ce îi pregătesc suporterii Realului lui Lamine Yamal

Inamicul numărul 1 pe ”Bernabeu”! Ce îi pregătesc suporterii Realului lui Lamine Yamal

Daniel Işvanca Publicat: 25 octombrie 2025, 16:16

Comentarii
Inamicul numărul 1 pe ”Bernabeu”! Ce îi pregătesc suporterii Realului lui Lamine Yamal

Lamine Yamal într-un meci cu Real Madrid / Getty Images

Real Madrid – Barcelona este cel mai „fierbinte” meci al etapei a zecea din campionatul Spaniei, cel care împarte planeta în două. Cel mai așteptat duel al sezonului va avea loc pe ”Bernabeu” și va fi primul din postura de antrenor pentru Xabi Alonso.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii grupării madrilene i-au pregătit o primire ostilă lui Lamine Yamal, care și-a atacat rivalii la conferința de presă premergătoare partidei.

Lamine Yamal i-a iritat pe suporterii Real Madrid

Lamine Yamal și-a înțepat rivalii înaintea derby-ului cu rivala Real Madrid, iar suporterii „los blancos” i-au pregătit ceva special pentru meciul care este programat duminică de la ora 17:15.

Potrivit presei din Spania, numele acestuia de la prezentarea echipelor va fi întâmpinat de un cor de fluierături. Mai mult decât atât, acesta va fi fluierat la fiecare atingere de balon de către suporterii fanii Realului.

Șapte meciuri a jucat Lamine Yamal împotriva celor de la Real Madrid. Starul catalanilor a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive în duelurile cu marea rivală.

Reclamă
Reclamă

 

O familie din UK oferă 200.000€ pe an pentru un job neobișnuit. Ce își doresc de la viitorul angajatO familie din UK oferă 200.000€ pe an pentru un job neobișnuit. Ce își doresc de la viitorul angajat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Singurele condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti
Observator
Locul unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Singurele condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă stadionul Steaua”
Fanatik.ro
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă stadionul Steaua”
19:06
Nota primită de Ianis Hagi după Kocaelispor – Alanyaspor 2-0! Înfrângere pentru echipa românului
19:00
LIVE TEXTNapoli – Inter 0-0. Derby cu locul 1 pe masă pentru Cristi Chivu
18:30
Gloria Bistrița, victorie uriașă în Liga Campionilor. Rămân speranțe pentru calificarea în sferturi
18:23
Scene uluitoare la Oţelul – U Cluj 1-2! Peste 20 de minute de analiză VAR pentru 3 faze
18:16
Oţelul – U Cluj 1-2. Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pentru “şepcile roşii” după cel mai lung meci al sezonului
18:00
Mirel Rădoi avertizează înaintea meciului cu Metaloglobus: „Sper să fim inspirați”
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 VIDEOVerstappen, cel mai rapid în al doilea antrenament din MP al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 3 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 4 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 5 Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! 6 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene