Internetul nu uită! Noul primar din New York e acționar la un club din Spania: „Tocmai am cumpărat o acțiune!” - Antena Sport

La 34 de ani, Zohran Mamdani a devenit cel mai tânăr primar din istoria New York-ului. Noul edil socialist al metropolei americane are un trecut exotic, la care se adaugă și legături cu fotbalul.
Născut și crescut până la vârsta de șapte ani în Kampala, capitala Ugandei, Mamdani are rădăcini indiene și este căsătorit cu o artistă americană, de origine siriană. Iar cu 13 ani în urmă, primarul din New York a devenit acționar la un club din Spania!
Primarul din New York, acționar la Real Oviedo
În 2012, când avea doar 21 de ani, Zohran Mamdani s-a implicat în salvarea lui Real Oviedo, pe atunci aflată într-o criză financiară care îi punea în pericol existența. Așa a apărut, pe Twitter, hashtagul #SOSRealOviedo, prin care clubul căuta acționari în toată lumea.
„10,75 euro pe acțiune pentru a salva un club istoric. Toți putem ajuta”, a fost mesajul lansat de Sid Lowe, un jurnalist britanic care este stabilit în Spania și o susține pe Real Oviedo. În 2021, Oviedo juca în a treia ligă din Spania.
Zohran Mamdani a contribuit la strângerea sumei de 2 milioane de euro și la salvarea clubului. A și postat un mesaj pe Twitter, scos de la naftalină în aceste zile. „Tocmai am cumpărat o acțiune, posibil să fiu primul acționar al lui Oviedo în Maine? #SOSRealOviedo”, scria Mamdani, adresându-se direct jurnalistului Sid Lowe.
@sidlowe Just bought a share, possibly Oviedo’s first shareholder based in Maine? #SOSRealOviedo
— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 9, 2012
Și cei de la Real Oviedo și-au adus aminte de acel moment din 2012 și l-au felicitat pe Mamdani pentru victoria de la alegeri. „New York are acum o culoare mai albastră de la Oviedo”, a postat clubul, pe rețelele sociale.
- Real Oviedo a revenit în acest sezon în La Liga, după 24 de ani în diviziile inferioare. Momentan, ocupă ultimul loc, după 11 etape jucate.
Zohran Mamdani este fan Arsenal
Zohran Mamdani este un mare consumator de fotbal, conform propriilor spuse. Primarul din New York este mare fan Arsenal și a încercat chiar să joace fotbal în tinerețe. Fără succes.
„Înainte de a începe o carieră în politică, am fost un jucător de fotbal lamentabil. Ca în multe alte cazuri, cele mai mari reușite ale mele au fost în liceu, când am marcat câte goluri am putut pentru Wolverines (echipa liceului Bronx Science)”, scria el, tot pe Twitter, în 2020.
Mamdani îl are ca jucător favorit pe Thierry Henry, fostul star de la Arsenal. De asemenea, este fan al olandezului Robin van Persie, și el trecut pe la „tunari”.
