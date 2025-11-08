"Marele coşmar al lui Vinicius". Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano - Real Madrid - Antena Sport

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid. Partida din etapa a 12-a din La Liga se va disputa duminică, de la ora 17:15.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnaliştii de la Marca i-au dedicat un întreg articol lui Andrei Raţiu, înaintea duelului “de foc” cu Real Madrid. Aceştia l-au numit pe fundaşul român ca fiind “coşmarul” lui Vinicius.

Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid

Spaniolii au remarcat viteza impresionantă a lui Andrei Raţiu, numindu-l “fulgerul” din La Liga. Ei au amintit şi de faptul că Vinicius a marcat un singur gol în poarta lui Rayo Vallecano, în cele opt meciuri bifate.

“Vinicius, împotriva fulgerului din LaLiga. Marele coșmar al lui Vinicius atinge 34,7 km/h”, au titrat cei de la marca.com.

Spaniolii sunt de părere că procentajul slab al lui Vinicius în duelurile cu Rayo Vallecano se datorează şi lui Andrei Raţiu, care a avut mereu prestaţii solide atunci când a înfruntat-o pe Real Madrid.