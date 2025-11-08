"Marele coşmar al lui Vinicius". Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano - Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
“Marele coşmar al lui Vinicius”. Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid

Publicat: 8 noiembrie 2025, 15:10

Comentarii
Marele coşmar al lui Vinicius. Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid

Andrei Raţiu şi Vinicius/ Profimedia

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid. Partida din etapa a 12-a din La Liga se va disputa duminică, de la ora 17:15.

Jurnaliştii de la Marca i-au dedicat un întreg articol lui Andrei Raţiu, înaintea duelului “de foc” cu Real Madrid. Aceştia l-au numit pe fundaşul român ca fiind “coşmarul” lui Vinicius.

Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid

Spaniolii au remarcat viteza impresionantă a lui Andrei Raţiu, numindu-l “fulgerul” din La Liga. Ei au amintit şi de faptul că Vinicius a marcat un singur gol în poarta lui Rayo Vallecano, în cele opt meciuri bifate.

“Vinicius, împotriva fulgerului din LaLiga. Marele coșmar al lui Vinicius atinge 34,7 km/h”, au titrat cei de la marca.com.

Spaniolii sunt de părere că procentajul slab al lui Vinicius în duelurile cu Rayo Vallecano se datorează şi lui Andrei Raţiu, care a avut mereu prestaţii solide atunci când a înfruntat-o pe Real Madrid.

“Dacă există vreun jucător care îl întrece cu puțin la viteză pe brazilian, acela este românul, care, potrivit unui studiu realizat de Gradient Sports, este cel mai rapid jucător din cele cinci ligi majore, cu 34,7 kilometri pe oră, devansându-i pe Raoul Bellanova, de la Atalanta (34,6 km/h), și Pedro Neto, de la Chelsea (34,6 km/h).

Pe această listă se mai află Vinicius (34,4 km/h) și Erling Haaland (34,5 km/h)”, au mai transmis spaniolii.

Andrei Raţiu este cotat la suma de 12 milioane de euro şi evoluează la Rayo Vallecano din vara lui 2023. În acest sezon, fundaşul naţionalei a bifat 14 meciuri pentru echipa sa, în toate competiţiile, reuşind să marcheze un gol şi să ofere o pasă decisivă.

