Pierdere importantă pentru Real Madrid. Cât va absenta titularul accidentat în meciul cu Liverpool - Antena Sport

Pierdere importantă pentru Real Madrid. Cât va absenta titularul accidentat în meciul cu Liverpool

Publicat: 6 noiembrie 2025, 17:22

Jucătorii lui Real Madrid, la startul unui meci/ Profimedia

Real Madrid a primit o veste proastă, după eșecul cu Liverpool din etapa a patra a grupei de Champions League, scor 0-1. Aurelien Tchouameni (25 de ani) s-a accidentat în meciul de pe Anfield și a aflat cât timp va sta departe de teren.  

Aurelien Tchouameni a fost integralist în partida cu Liverpool, însă a resimțit dureri după meci, fiind diagnosticat de medicii lui Real Madrid cu o accidentare la mușchiul semitendinos al piciorului stâng. 

Pierdere importantă pentru Real Madrid: Aurelien Tchouameni, OUT pentru 3 săptămâni 

Real Madrid a făcut azi anunțul oficial despre starea lui Aurelien Tchouameni, la două zile după meciul cu Liverpool. „Galacticii” au dezvăluit diagnosticul primit de francez, după ce a fost supus mai multor investigații medicale. 

După testele efectuate azi asupra jucătorului nostru Aurelien Tchouameni de către serviciile medicale ale lui Real Madrid, a fost diagnosticat cu o accidentare la mușchiul semitendinos al piciorul stâng. Suntem în așteptarea evoluției lui”, a anunțat Real Madrid, printr-un comunicat oficial. 

Deși Real Madrid nu menționează cât va sta departe de teren Aurelien Tchouameni, spaniolii de la mundodeportivo.com menționează că recuperarea mijlocașului francez ar urma să dureze trei săptămâni. 

În acest timp, Real Madrid se va duela cu Rayo Vallecano și cu Elche, în La Liga. Este de așteptat ca Aurelien Tchouameni să lipsească și din lotul naționalei Franței, care în această lună se va duela cu Ucraina și Azerbaidjan, în preliminariile World Cup 2026. 

Pierderea lui Aurelien Tchouameni este una mare pentru Xabi Alonso, dat fiind faptul că mijlocașul este un jucător de bază la Real Madrid. Francezul cotat la suma de 75 de milioane de euro a bifat 15 meciuri pentru „galactici” în acest sezon, în toate competițiile. 

