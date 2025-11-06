Pierdere importantă pentru Real Madrid. Cât va absenta titularul accidentat în meciul cu Liverpool - Antena Sport

Real Madrid a primit o veste proastă, după eșecul cu Liverpool din etapa a patra a grupei de Champions League, scor 0-1. Aurelien Tchouameni (25 de ani) s-a accidentat în meciul de pe Anfield și a aflat cât timp va sta departe de teren.

Aurelien Tchouameni a fost integralist în partida cu Liverpool, însă a resimțit dureri după meci, fiind diagnosticat de medicii lui Real Madrid cu o accidentare la mușchiul semitendinos al piciorului stâng.

Pierdere importantă pentru Real Madrid: Aurelien Tchouameni, OUT pentru 3 săptămâni

Real Madrid a făcut azi anunțul oficial despre starea lui Aurelien Tchouameni, la două zile după meciul cu Liverpool. „Galacticii” au dezvăluit diagnosticul primit de francez, după ce a fost supus mai multor investigații medicale.

„După testele efectuate azi asupra jucătorului nostru Aurelien Tchouameni de către serviciile medicale ale lui Real Madrid, a fost diagnosticat cu o accidentare la mușchiul semitendinos al piciorul stâng. Suntem în așteptarea evoluției lui”, a anunțat Real Madrid, printr-un comunicat oficial.

Deși Real Madrid nu menționează cât va sta departe de teren Aurelien Tchouameni, spaniolii de la mundodeportivo.com menționează că recuperarea mijlocașului francez ar urma să dureze trei săptămâni.