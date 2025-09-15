Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga, după Barcelona - Valencia 6-0 - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga, după Barcelona – Valencia 6-0

Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga, după Barcelona – Valencia 6-0

Publicat: 15 septembrie 2025, 9:14

Comentarii
Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga, după Barcelona – Valencia 6-0

Pedri, Lewandowski şi Raphinha sărbătoresc marcarea unui gol - Profimedia Images

Barcelona a distrus-o din nou pe Valencia, pe care a învins-o cu 6-0, la capătul unui meci în care Raphinha şi Robert Lewandowski au intrat în istoria fotbalului din La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este a treia oară consecutiv în care catalanii îşi umilesc rivala, după ce în sezonul precedent i-au învins pe lilieci cu 7-1 în campionat şi cu 5-0 în Cupa Spaniei.

Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga

Duminică seară, Raphinha şi Lewandowski au început meciul pe bancă, dar au scris istorie în repriza a doua. A fost pentru prima oară când două rezerve au marcat câte o dublă pentru aceeaşi echipă, în istoria La Liga.

Brazilianul a fost introdus pe teren în minutul 46 şi a dus scorul la 2-0, în minutul 53. El a reuşit dubla în minutul 66. Lewa şi-a trecut în cont cele două goluri în minutele 76 şi 86, aceste fiind primele sale reuşite în acest sezon. Raphinha a ajuns la cota 3, având şi un assist.

Barcelona – Valencia 6-0

Reclamă
Reclamă

Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, de Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga. Fermin Lopez a fost al treilea jucător cu dublă în faţa Valenciei, după Raphinha şi Lewa.

În ierarhia din La Liga, Barcelona are 10 puncte şi e a doua, după Real Madrid. Valencia e pe locul 15, cu patru puncte.

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
11:19
Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League. Titularul care e OUT
10:46
Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul “secret” al roş-albaştrilor
10:36
Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia
10:16
Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda: “Doar el ţine echipa”
9:46
VIDEOAngel Di Maria, uriaş şi la 37 de ani! A marcat un gol senzaţional, direct din corner
9:43
Nebunia lui Cristiano Ronaldo! N-a mai avut chef de nimic după ce nu a marcat în meciul la care primit Gheata de Aur
Vezi toate știrile
1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 3 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 4 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 5 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o 6 VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena