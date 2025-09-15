Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga, după Barcelona - Valencia 6-0 - Antena Sport

Barcelona a distrus-o din nou pe Valencia, pe care a învins-o cu 6-0, la capătul unui meci în care Raphinha şi Robert Lewandowski au intrat în istoria fotbalului din La Liga.
Este a treia oară consecutiv în care catalanii îşi umilesc rivala, după ce în sezonul precedent i-au învins pe lilieci cu 7-1 în campionat şi cu 5-0 în Cupa Spaniei.
Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga
Duminică seară, Raphinha şi Lewandowski au început meciul pe bancă, dar au scris istorie în repriza a doua. A fost pentru prima oară când două rezerve au marcat câte o dublă pentru aceeaşi echipă, în istoria La Liga.
Brazilianul a fost introdus pe teren în minutul 46 şi a dus scorul la 2-0, în minutul 53. El a reuşit dubla în minutul 66. Lewa şi-a trecut în cont cele două goluri în minutele 76 şi 86, aceste fiind primele sale reuşite în acest sezon. Raphinha a ajuns la cota 3, având şi un assist.
Barcelona – Valencia 6-0
Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, de Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga. Fermin Lopez a fost al treilea jucător cu dublă în faţa Valenciei, după Raphinha şi Lewa.
În ierarhia din La Liga, Barcelona are 10 puncte şi e a doua, după Real Madrid. Valencia e pe locul 15, cu patru puncte.
