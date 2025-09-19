Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revenire la Real Madrid, după patru luni. „Galacticii” au făcut anunțul oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Revenire la Real Madrid, după patru luni. „Galacticii” au făcut anunțul oficial

Revenire la Real Madrid, după patru luni. „Galacticii” au făcut anunțul oficial

Publicat: 19 septembrie 2025, 19:16

Comentarii
Revenire la Real Madrid, după patru luni. Galacticii” au făcut anunțul oficial

Endrick, alături de coechipierii de la Real Madrid în timpul unui antrenament/ Profimedia

Real Madrid a anunțat o revenire importantă pentru meciul cu Espanyol, din etapa a cincea de La Liga. Endrick s-a refăcut și a fost inclus în lotul pentru partida care se va disputa sâmbătă, de la ora 17:15.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Endrick s-a accidentat în meciul cu Sevilla, disputat pe finalul sezonului precedent. Concret, brazilianul de 19 ani a evoluat ultima dată în urmă cu patru luni, pe 18 mai. 

Revenire la Real Madrid, după patru luni. Endrick e apt pentru meciul cu Espanyol 

Endrick va reveni astfel în lotul lui Real Madrid la câteva zile după ce madrilenii au disputat primul meci din grupa principală de Champions League. Trupa lui Xabi Alonso s-a impus în fața celor de la Marseille, scor 2-1.  

Înaintea confruntării cu francezii din Champions League, managerul lui Real Madrid a mai primit două vești bune. Și Jude Bellingham și Eduardo Camavinga s-au refăcut, după ce au ratat startul de sezon din cauza problemelor cu care s-au confruntat. 

Reclamă
Reclamă

Atât Bellingham, cât și Camavinga, nu au jucat în duelul cu Marseille, existând astfel mari șanse să prindă minute în partida cu Espanyol, de sâmbătă.  

Endrick a fost transferat de Real Madrid de la Palmeiras, în vara trecută. „Galacticii” au plătit suma de 47,5 milioane de euro în schimbul tânărului brazilian. 

În primul său sezon pe Bernabeu, Endrick a bifat 37 de partide, în toate competițiile, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere o pasă decisivă. 

Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariileCei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Observator
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
21:00
LIVE TEXTFC Botoșani – FCSB 1-1. Dumiter a egalat, după ce Bîrligea a deschis scorul. Două goluri în patru minute
20:53
Cristi Chivu are un jucător în echipa primei etape de Champions League. Cum arată cel mai bun prim 11
20:33
VideoJurnal AntenaSport | “Leoaica” Olteniei din ring bagă spaima în rivale
20:33
VideoJurnal AntenaSport | Andreea Ana s-a întors cu medalie de la Mondial
20:25
VideoJurnal AntenaSport | Lupta la titlu îi dă palpitații lui Mirel Rădoi
20:12
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: „Niciodată nu va juca așa”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 3 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 4 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 5 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 6 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”