Revenire la Real Madrid, după patru luni. „Galacticii” au făcut anunțul oficial - Antena Sport

Real Madrid a anunțat o revenire importantă pentru meciul cu Espanyol, din etapa a cincea de La Liga. Endrick s-a refăcut și a fost inclus în lotul pentru partida care se va disputa sâmbătă, de la ora 17:15.
Endrick s-a accidentat în meciul cu Sevilla, disputat pe finalul sezonului precedent. Concret, brazilianul de 19 ani a evoluat ultima dată în urmă cu patru luni, pe 18 mai.
Revenire la Real Madrid, după patru luni. Endrick e apt pentru meciul cu Espanyol
Endrick va reveni astfel în lotul lui Real Madrid la câteva zile după ce madrilenii au disputat primul meci din grupa principală de Champions League. Trupa lui Xabi Alonso s-a impus în fața celor de la Marseille, scor 2-1.
Înaintea confruntării cu francezii din Champions League, managerul lui Real Madrid a mai primit două vești bune. Și Jude Bellingham și Eduardo Camavinga s-au refăcut, după ce au ratat startul de sezon din cauza problemelor cu care s-au confruntat.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @RCDEspanyol pic.twitter.com/BW4zJ3ENfl
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 19, 2025
Atât Bellingham, cât și Camavinga, nu au jucat în duelul cu Marseille, existând astfel mari șanse să prindă minute în partida cu Espanyol, de sâmbătă.
Endrick a fost transferat de Real Madrid de la Palmeiras, în vara trecută. „Galacticii” au plătit suma de 47,5 milioane de euro în schimbul tânărului brazilian.
În primul său sezon pe Bernabeu, Endrick a bifat 37 de partide, în toate competițiile, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere o pasă decisivă.
