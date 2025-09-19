Revenire la Real Madrid, după patru luni. „Galacticii” au făcut anunțul oficial - Antena Sport

Endrick, alături de coechipierii de la Real Madrid în timpul unui antrenament/ Profimedia

Real Madrid a anunțat o revenire importantă pentru meciul cu Espanyol, din etapa a cincea de La Liga. Endrick s-a refăcut și a fost inclus în lotul pentru partida care se va disputa sâmbătă, de la ora 17:15.

Endrick s-a accidentat în meciul cu Sevilla, disputat pe finalul sezonului precedent. Concret, brazilianul de 19 ani a evoluat ultima dată în urmă cu patru luni, pe 18 mai.

Revenire la Real Madrid, după patru luni. Endrick e apt pentru meciul cu Espanyol

Endrick va reveni astfel în lotul lui Real Madrid la câteva zile după ce madrilenii au disputat primul meci din grupa principală de Champions League. Trupa lui Xabi Alonso s-a impus în fața celor de la Marseille, scor 2-1.

Înaintea confruntării cu francezii din Champions League, managerul lui Real Madrid a mai primit două vești bune. Și Jude Bellingham și Eduardo Camavinga s-au refăcut, după ce au ratat startul de sezon din cauza problemelor cu care s-au confruntat.