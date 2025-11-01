S-a terminat! Lamine Yamal a anunțat despărțirea de Nicki Nicole: „Asta e tot” - Antena Sport

Lamine Yamal a fost criticat aspru pentru evoluțiile în tricoul Barcelonei din ultimul timp, iar starul de 18 ani al lui Hansi Flick a luat o decizie importantă pe plan personal.
Concret, spaniolul s-a despărțit de iubita Nicki Nicole, cea alături de care se afișase la precedentele dueluri ale campioanei din La Liga. Yamal nu a oferit multe explicații cu privire la această decizie.
Lamine Yamal, decizie importantă pe plan personal
Lamine Yamal a fost departe în acest sezon de fotbalistul care făcea furori în stagiunea precedentă. Chinuit de accidentări și cuprins de faimă, jucătorul Barcelonei a luat o decizie care îi poate schimba cariera.
Criticat pentru faptul că a acordat mai multă atenție iubitei sale decât fotbalului, Yamal a luat o decizie neașteptată și a anunțat despărțirea de iubita sa Nicki Nicole.
„Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba de nicio infidelitate. Pur și simplu ne-am despărțit, asta e tot. Tot ce apare acum nu are nicio legătură cu relația noastră”, a declarat starul Barcelonei, potrivit sport.es.
🚨🚨🎙️| Lamine Yamal has announced his separation from Nicki Nicole:
“We simply decided to separate and that's it. Everything being said has nothing to do with us. There was no issue of infidelity.”
[@sport] pic.twitter.com/0EDvv1URSW
— CentreGoals. (@centregoals) November 1, 2025
- Așteptarea fanilor a luat sfârșit! Barcelona revine pe legendarul Camp Nou
- Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: “Caz închis”
- Peste toate starurile lumii! Clasamentul în care Andrei Rațiu este mai bun decât Haaland și Vinicius
- Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: “Se crede Guardiola”
- Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială