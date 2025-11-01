S-a terminat! Lamine Yamal a anunțat despărțirea de Nicki Nicole: „Asta e tot” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
S-a terminat! Lamine Yamal a anunțat despărțirea de Nicki Nicole: „Asta e tot”

Daniel Işvanca Publicat: 1 noiembrie 2025, 18:45

Comentarii
Lamine Yamal și Nicki Nicole / Instagram

Lamine Yamal a fost criticat aspru pentru evoluțiile în tricoul Barcelonei din ultimul timp, iar starul de 18 ani al lui Hansi Flick a luat o decizie importantă pe plan personal.

Concret, spaniolul s-a despărțit de iubita Nicki Nicole, cea alături de care se afișase la precedentele dueluri ale campioanei din La Liga. Yamal nu a oferit multe explicații cu privire la această decizie.

Lamine Yamal, decizie importantă pe plan personal

Lamine Yamal a fost departe în acest sezon de fotbalistul care făcea furori în stagiunea precedentă. Chinuit de accidentări și cuprins de faimă, jucătorul Barcelonei a luat o decizie care îi poate schimba cariera.

Criticat pentru faptul că a acordat mai multă atenție iubitei sale decât fotbalului, Yamal a luat o decizie neașteptată și a anunțat despărțirea de iubita sa Nicki Nicole.

„Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba de nicio infidelitate. Pur și simplu ne-am despărțit, asta e tot. Tot ce apare acum nu are nicio legătură cu relația noastră”, a declarat starul Barcelonei, potrivit sport.es.

