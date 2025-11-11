Vinicius l-a luat tare pe Raţiu în timpul meciului. Ce i-a spus brazilianul înainte să fie din nou dominat de "Sonic" - Antena Sport

Andrei Rațiu și Vinicius s-au aflat într-un duel constant în bandă în meciul de duminică dintre Rayo Vallecano și Real Madrid, iar camerele de filmat au surprins și câteva replici pe care i le-a dat brazilianul fundașului român. Superstarul “blanco” a fost urmărit constant de cei de la “El Dias Despues”, care au analizat modul în care a interacționat cu alți fotbaliști de pe Vallecas, dar și cu suporterii formației lui Inigo Perez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rațiu a avut o prestație foarte bună în duelul dintre Rayo și Real Madrid, care s-a terminat cu o remiză “albă”. El a trebuit să îl marcheze pe Vinicius și s-a descurcat bine, însă duelul dintre cei doi nu a fost unul doar pur fotbalistic, ci și verbal.

Vinicius a încercat să îl destabilizeze pe Andrei Rațiu

Camerele de filmat au surprins o fază în care Vinicius a fost ironizat de fanii lui Rayo Vallecano, care l-au trimis la “fotbal pe plajă”, moment în care sud-americanul a zâmbit. Chiar în acel moment, Andrei Rațiu a venit la el și i-a râs în față, iar jucătorul Realului i-a spus că nici nu poate să îl țină în teren și că i se va schimba postul, pentru că nu se poate descurca în a-l marca.

“Nici măcar nu știi unde sunt. Te schimbă sau te băga atacant, pentru că e imposibil să joci ca fundaș lateral“, i-a spus brazilianul fundașului român, potrivit marca.com.

Andrei Rațiu nu a fost singurul vizat de Vinicius, care le-a dat o replică și suporterilor lui Rayo care i-au scandat că “este oribil“. Sud-americanul le-a spus: “Nu oribil, știți asta“.