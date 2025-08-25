Xabi Alonso a făcut anunţul despre Kylian Mbappe după Real Oviedo - Real Madrid 0-3! Ce a reuşit starul francez - Antena Sport

Închide meniul
Xabi Alonso a făcut anunţul despre Kylian Mbappe după Real Oviedo – Real Madrid 0-3! Ce a reuşit starul francez

Publicat: 25 august 2025, 11:35

Comentarii
Kylian Mbappe / Profimedia

Xabi Alonso, antrenorul celor de la Real Madrid, a fost extrem de încântat de victoria obţinută de echipa sa pe terenul celor de la Real Oviedo, scor 3-0. Kylian Mbappe, jucător care a avut o vară complicată, din cauza problemelor de sănate, pare că şi-a revenit complet.

Antrenorul spaniol a vorbit despre forma fizică a lui Mbappe după meciul cu Oviedo şi este încântat că acesta a revenit la forma dinaintea problemelor pe care le-a avut la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Xabi Alonso, încântat de Kylian Mbappe după Real Oviedo – Real Madrid

„A recuperat patru kilograme”, a declarat antrenorul Real Madrid despre Mbappé. „Pierduse patru kilograme în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor. Se simte bine şi asta se vede. Este motivat şi conectat la echipă, are influenţă în joc. Mi-a plăcut foarte mult să-l văd schimbând poziţiile şi implicându-se în apărare în acest fel.”

Kylian Mbappé începe al doilea sezon la Real Madrid, după un prim sezon în care a marcat 44 de goluri în 59 de meciuri disputate în toate competiţiile. Câştigător al Ghetei de Aur europene şi golgheter al campionatului spaniol în sezonul trecut, francezul a câştigat împreună cu coechipierii săi Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală FIFA.

Autor a două goluri la meciul câştigat de Real Madrid cu echipa Oviedo (3-0) duminică în Liga, Kylian Mbappé a recuperat cele patru kilograme pierdute în această vară din cauza unei gastroenterite, după cum a remarcat antrenorul său, Xabi Alonso. Antrenorul echipei Real Madrid este încântat de forma fizică a atacantului său.

Primele tensiuni la Real Madrid după venirea lui Xabi Alonso! Cum a reacţionat Rodrygo după ce a fost înlocuit de Vinicius Jr

Real Madrid are maximum de puncte după primele două meciuri disputate în La Liga, sub conducerea lui Xabi Alonso. Chiar şi aşa, în timpul duelului cu Real Oviedo, au apărut şi primele tensiuni sub comanda fostului antrenor de la Bayer Leverkusen.

În minutul 63, când galacticii conduceau cu 1-0, după un gol marcat de Kylian Mbappe, Xabi a făcut o dublă schimbare, înlocuindu-i pe Rodrygo şi Mastantuono cu Vinicius Junior şi Diaz.

Câteva clipe mai târziu, atacantul brazilian a fost surprins pe bancă alături de Eder Militao şi David Alaba, fiind extrem de nervos. Acesta părea deranjat de decizia lui Alonso de a-l scoate de pe teren şi a aruncat cu tricoul de pământ.

Nu este prima oară când atacantul de 24 de ani cotat la 90 de milioane de euro are o problemă la Real Madrid legată de statutul său, el neavând un loc de titular asigurat. Cu un an în urmă, sud-americanul îi transmitea lui Carlo Ancelotti că nu este mulţumit de rolul său de wild-card.


