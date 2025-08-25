Xabi Alonso a făcut anunţul despre Kylian Mbappe după Real Oviedo - Real Madrid 0-3! Ce a reuşit starul francez - Antena Sport

Xabi Alonso, antrenorul celor de la Real Madrid, a fost extrem de încântat de victoria obţinută de echipa sa pe terenul celor de la Real Oviedo, scor 3-0. Kylian Mbappe, jucător care a avut o vară complicată, din cauza problemelor de sănate, pare că şi-a revenit complet.

Antrenorul spaniol a vorbit despre forma fizică a lui Mbappe după meciul cu Oviedo şi este încântat că acesta a revenit la forma dinaintea problemelor pe care le-a avut la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Xabi Alonso, încântat de Kylian Mbappe după Real Oviedo – Real Madrid

„A recuperat patru kilograme”, a declarat antrenorul Real Madrid despre Mbappé. „Pierduse patru kilograme în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor. Se simte bine şi asta se vede. Este motivat şi conectat la echipă, are influenţă în joc. Mi-a plăcut foarte mult să-l văd schimbând poziţiile şi implicându-se în apărare în acest fel.”

Kylian Mbappé începe al doilea sezon la Real Madrid, după un prim sezon în care a marcat 44 de goluri în 59 de meciuri disputate în toate competiţiile. Câştigător al Ghetei de Aur europene şi golgheter al campionatului spaniol în sezonul trecut, francezul a câştigat împreună cu coechipierii săi Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală FIFA.

Autor a două goluri la meciul câştigat de Real Madrid cu echipa Oviedo (3-0) duminică în Liga, Kylian Mbappé a recuperat cele patru kilograme pierdute în această vară din cauza unei gastroenterite, după cum a remarcat antrenorul său, Xabi Alonso. Antrenorul echipei Real Madrid este încântat de forma fizică a atacantului său.