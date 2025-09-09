Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A câștigat titlul cu FCSB, însă a luat decizia de a se retrage din fotbal: „La revedere” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | A câștigat titlul cu FCSB, însă a luat decizia de a se retrage din fotbal: „La revedere”

A câștigat titlul cu FCSB, însă a luat decizia de a se retrage din fotbal: „La revedere”

Publicat: 9 septembrie 2025, 19:42

Comentarii
A câștigat titlul cu FCSB, însă a luat decizia de a se retrage din fotbal: La revedere”

Jucătorii celor de la FCSB la poza oficială de joc / Sportpictures

Stefan Nikolic era liber de contract din această vară după despărțirea de SCM Zalău, însă fostul jucător de la FCSB nu a mai luat în calcul nicio ofertă și a luat decizia de a se retrage din fotbalul profesionist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ajuns la vârsta de 35 de ani, muntenegreanul se poate lăuda cu două titluri de campion al României, plus o Supercupă, ambele câștigate alături de gruparea roș-albastră.

Stefan Nikolic s-a retras din fotbalul profesionist

Revenit în fotbalul românesc acum doi ani, Stefan Nikolic a îmbrăcat în ultimele două sezoane tricoul celor de la SCM Zalău. El a luat decizia de a se retrage din fotbalul profesionist, după ce și-a încheiat colaborarea cu echipa din liga a treia.

El a reușit cele mai mari performanțe de carieră în tricoul celor de la FCSB, club pentru care a și jucat cele mai multe meciuri, nu mai puțin de 74 de jocuri. Tot alături de gruparea roș-albastră a jucat nu mai puțin de 28 de meciuri în cupele europene.

„După 17 ani de activitate profesională în fotbal, a sosit momentul să-mi închei cariera de jucător. A fost o călătorie emoționantă, cu multe succese și eșecuri, dar plec mulțumit și mândru de tot ce am realizat.

Reclamă
Reclamă

Să joc în 13 țări diferite, să cunosc atât de mulți oameni, să acumulez experiență și să-mi fac mulți prieteni, toate acestea sunt neprețuite.

Aș dori să mulțumesc familiei, prietenilor și suporterilor care mi-au fost alături în tot acest timp! La revedere, fotbalule, dar nu pentru totdeauna!”, a scris Stefan Nikolic pe contul său de Instagram.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Stefan Nikolic (@s.nikolic9)

Cifrele carierei lui Stefan Nikolic

  • OFK Beograd, Lierse SK, KSV Roeselare, Poli Timișoara, FCSB, Incheon Utd, CSKA Sofia, NK Istra, Nieciecza, Radnik, Kaysar, Sepsi OSK, Napredak, FK Partizani, Sutjeska Niksic, FK Krupa, Melaka Utd, San Luca, Bisceglie, KF Dukagjini, Rudar Pljevlja și SCM Zalău sunt echipele pentru care a evoluat atacantul.
  • O selecție a bifat acesta în tricoul naționalei Muntenegrului
  • Două titluri de campion al României și o Supercupă sunt trofeele câștigate de acesta
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensiiScandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Observator
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
Fanatik.ro
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
21:43
LIVE SCOREBosnia – Austria 0-0. Meci “de foc” în grupa României. Programul preliminariilor World Cup 2026
21:34
Barcelona nu revine pe Camp Nou! Catalanii au anunţat că vor juca pe un stadion de 6000 de locuri cu Valencia
21:30
LIVE SCORESan Marino U21 – România U21 0-1, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii deschid scorul
21:21
Surprize în primele două meciuri de marţi din preliminariile World Cup 2026
21:17
VideoJurnal Antena Sport | O campioană la anduranţă ecvestră şi-a investit toate economiile pentru a cumpăra un cal
21:14
VideoJurnal Antena Sport | Ulisses, fostul fotbalist ajuns campion la culturism. Americanul e fan Gică Hagi
Vezi toate știrile
1 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 2 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 3 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 4 Israel – Italia 4-5. Thriller cu 9 goluri la Debrecen. Kosovo, surpriza serii. Toate rezultatele din preliminariile World Cup 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 6 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”