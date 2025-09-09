A câștigat titlul cu FCSB, însă a luat decizia de a se retrage din fotbal: „La revedere” - Antena Sport

Stefan Nikolic era liber de contract din această vară după despărțirea de SCM Zalău, însă fostul jucător de la FCSB nu a mai luat în calcul nicio ofertă și a luat decizia de a se retrage din fotbalul profesionist.
Ajuns la vârsta de 35 de ani, muntenegreanul se poate lăuda cu două titluri de campion al României, plus o Supercupă, ambele câștigate alături de gruparea roș-albastră.
Stefan Nikolic s-a retras din fotbalul profesionist
Revenit în fotbalul românesc acum doi ani, Stefan Nikolic a îmbrăcat în ultimele două sezoane tricoul celor de la SCM Zalău. El a luat decizia de a se retrage din fotbalul profesionist, după ce și-a încheiat colaborarea cu echipa din liga a treia.
El a reușit cele mai mari performanțe de carieră în tricoul celor de la FCSB, club pentru care a și jucat cele mai multe meciuri, nu mai puțin de 74 de jocuri. Tot alături de gruparea roș-albastră a jucat nu mai puțin de 28 de meciuri în cupele europene.
„După 17 ani de activitate profesională în fotbal, a sosit momentul să-mi închei cariera de jucător. A fost o călătorie emoționantă, cu multe succese și eșecuri, dar plec mulțumit și mândru de tot ce am realizat.
Să joc în 13 țări diferite, să cunosc atât de mulți oameni, să acumulez experiență și să-mi fac mulți prieteni, toate acestea sunt neprețuite.
Aș dori să mulțumesc familiei, prietenilor și suporterilor care mi-au fost alături în tot acest timp! La revedere, fotbalule, dar nu pentru totdeauna!”, a scris Stefan Nikolic pe contul său de Instagram.
View this post on Instagram
A post shared by Stefan Nikolic (@s.nikolic9)
Cifrele carierei lui Stefan Nikolic
- OFK Beograd, Lierse SK, KSV Roeselare, Poli Timișoara, FCSB, Incheon Utd, CSKA Sofia, NK Istra, Nieciecza, Radnik, Kaysar, Sepsi OSK, Napredak, FK Partizani, Sutjeska Niksic, FK Krupa, Melaka Utd, San Luca, Bisceglie, KF Dukagjini, Rudar Pljevlja și SCM Zalău sunt echipele pentru care a evoluat atacantul.
- O selecție a bifat acesta în tricoul naționalei Muntenegrului
- Două titluri de campion al României și o Supercupă sunt trofeele câștigate de acesta
