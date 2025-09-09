A câștigat titlul cu FCSB, însă a luat decizia de a se retrage din fotbal: „La revedere” - Antena Sport

Jucătorii celor de la FCSB la poza oficială de joc / Sportpictures

Stefan Nikolic era liber de contract din această vară după despărțirea de SCM Zalău, însă fostul jucător de la FCSB nu a mai luat în calcul nicio ofertă și a luat decizia de a se retrage din fotbalul profesionist.

Ajuns la vârsta de 35 de ani, muntenegreanul se poate lăuda cu două titluri de campion al României, plus o Supercupă, ambele câștigate alături de gruparea roș-albastră.

Stefan Nikolic s-a retras din fotbalul profesionist

Revenit în fotbalul românesc acum doi ani, Stefan Nikolic a îmbrăcat în ultimele două sezoane tricoul celor de la SCM Zalău. El a luat decizia de a se retrage din fotbalul profesionist, după ce și-a încheiat colaborarea cu echipa din liga a treia.

El a reușit cele mai mari performanțe de carieră în tricoul celor de la FCSB, club pentru care a și jucat cele mai multe meciuri, nu mai puțin de 74 de jocuri. Tot alături de gruparea roș-albastră a jucat nu mai puțin de 28 de meciuri în cupele europene.

„După 17 ani de activitate profesională în fotbal, a sosit momentul să-mi închei cariera de jucător. A fost o călătorie emoționantă, cu multe succese și eșecuri, dar plec mulțumit și mândru de tot ce am realizat.