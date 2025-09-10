Anunţul lui Mihai Stoica despre accidentarea lui Adrian Şut! Probleme mari pentru FCSB - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre accidentarea suferită de Adrian Şut în meciul Cipru – România 2-2.

Adrian Şut a fost introdus pe teren în minutul 80 al meciului de către selecţionerul Mircea Lucescu, dar s-a accidentat şi a fost schimbat după numai 5 minute petrecute pe teren. El a fost înlocuit cu colegul lui de la FCSB, Florin Tănase.

Mihai Stoica, despre accidentarea lui Adrian Şut: “E un fragment de os care s-a deplasat”

“Singura veste bună e că ligamentele nu sunt afectate, dar e un fragment de os care s-a deplasat. Sunt variante, dar nu avem jucători de profilul lui Şut“, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Adrian Şut (26 de ani) a evoluat în 6 partide din Liga 1, dintre cele 8 disputate de FCSB în acest sezon de Liga 1. A reuşit un assist. El a jucat şi în Supercupa României, pe care roş-albaştrii au câştigat-o cu 2-1 împotriva lui CFR Cluj. Totodată, a evoluat în 4 partide în preliminariile Europa League, marcând un gol, la returul de acasă al FCSB-ului cu Aberdeen. Campioana României s-a impus cu 3-0 în meciul de acasă cu formaţia scoţiană.

Adrian Şut este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 4.5 milioane de euro. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028. Şut a evoluat în 8 meciuri pentru naţionala României. A evoluat în 4 partide în preliminariile pentru World Cup 2026. El a mai jucat în două meciuri din Liga Naţiunilor şi în două partide amicale disputate de echipa naţională.