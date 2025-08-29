Anunţul tranşant al lui Mihai Stoica despre transferuri, după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a făcut un anunţ tranşant despre transferuri. Gigi Becali a spus după calificarea FCSB-ului în grupa Europa League că a mărit oferta pentru Louis Munteanu, de la 4 la 4.5 milioane de euro. Şansele ca acest transfer să se realizeze sunt foarte mici. Varga a transmis că a refuzat oferte de 10-12 milioane de euro pentru Louis Munteanu.

Mihai Stoica a spus că, din punctul lui de vedere, lotul FCSB-ului este complet. El a precizat însă că, la cererea lui Gigi Becali, FCSB ar mai putea face transferuri.

Mihai Stoica: “Eu consider că nu avem nevoie de niciun jucător în acest moment”

„Dacă eu reprezint clubul, FCSB nu-şi doreşte să facă transferuri. Dacă vorbiţi cu patronul, poate că îşi doreşte să facă transferuri. Eu consider că nu avem nevoie de niciun jucător în acest moment, că toate posturile sunt acoperite. Unele sunt triplate, sunt posturi unde avem câte 4 jucători pe post”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Gigi Becali declara, în trecut, că, atunci când vrea un jucător, nu ţine cont de câţi fotbalişti are FCSB pe postul respectiv.

FCSB le va întâlni în grupa Europa League, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).