Anunţul tranşant al lui Mihai Stoica despre transferuri, după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League! - Antena Sport

Anunţul tranşant al lui Mihai Stoica despre transferuri, după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League!

Publicat: 29 august 2025, 22:12

Mihai Stoica, la un meci / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a făcut un anunţ tranşant despre transferuri. Gigi Becali a spus după calificarea FCSB-ului în grupa Europa League că a mărit oferta pentru Louis Munteanu, de la 4 la 4.5 milioane de euro. Şansele ca acest transfer să se realizeze sunt foarte mici. Varga a transmis că a refuzat oferte de 10-12 milioane de euro pentru Louis Munteanu.

Mihai Stoica a spus că, din punctul lui de vedere, lotul FCSB-ului este complet. El a precizat însă că, la cererea lui Gigi Becali, FCSB ar mai putea face transferuri.

Mihai Stoica: “Eu consider că nu avem nevoie de niciun jucător în acest moment”

Dacă eu reprezint clubul, FCSB nu-şi doreşte să facă transferuri. Dacă vorbiţi cu patronul, poate că îşi doreşte să facă transferuri. Eu consider că nu avem nevoie de niciun jucător în acest moment, că toate posturile sunt acoperite. Unele sunt triplate, sunt posturi unde avem câte 4 jucători pe post”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Gigi Becali declara, în trecut, că, atunci când vrea un jucător, nu ţine cont de câţi fotbalişti are FCSB pe postul respectiv.

FCSB le va întâlni în grupa Europa League, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).

FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat din nou în faza principală a Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalty, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.

Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalty pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurieJudecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim. Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52. După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous. A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.

