Așa a făcut Dinamo diferența în acest sezon. Atuul fără de care alb-roșiii erau la egalitate cu FCSB - Antena Sport

Dinamo a învins-o vineri pe CFR Cluj la capătul unui meci nebun, iar un rol imens în obținerea celor trei puncte l-au avut jucătorii trimiși de pe bancă de Zeljko Kopic. Rezervele au fost un punct forte în acest sezon pentru Dinamo, iar o statistică arată că fără intervenția lor, alb-roșiii ar fi fost la egalitate de puncte cu rivala FCSB în campionat.
Zeljko Kopic s-a dovedit extrem de inspirat în meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, când i-a trimis în a doua repriză pe Mamadou Karamoko, Stipe Perica și Alberto Soro. Cei doi atacanți au făcut faza golului egalizator, în timp ce ibericul a marcat reușita decisivă la capătul unei acțiuni individuale de excepție.
Dinamo ar fi fost egala FCSB-ului fără rezerve
Potrivit unei analize efecutate de gsp.ro, acesta a fost al șaptelea meci în care jucătorii trimiși de Zeljko Kopic au marcat sau au oferit o pasă decisivă. Dintre cele șapte partide, în șase dintre ele oamenii veniți de pe bancă au fost și decisivi în aducerea punctului sau punctelor.
Singura excepție este legată de partida contra Petrolului, când Maxime Sivis, intrat pe parcurs, a marcat, însă scorul era deja 2-0 pentru “câini”. Rezerve cu un impact decisiv au fost considerate cele care au schimbat un rezultat al jocului.
Cu ajutorul celor trimiși în teren pe parcursul meciului, echipa lui Zeljko Kopic a adunat 11 puncte. Fără acestea, Dinamo ar fi fost la egalitate de puncte cu FCSB (16 pct.), care are de jucat în această seară cu “U” Cluj.
Pe parcursul acestui sezon, rezervele lui Kopic au marcat șase goluri și au oferit patru pase decisive. Diferența dintre această stagiune și cea trecută este una evidentă, ținând cont că acum un an se vorbea despre cum antrenorul croat nu are valoare de pe bancă, iar doar jucătorii din primul 11 pot face diferența.
