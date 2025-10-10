Becali îl ceartă pe Rădoi: "I se întunecă mintea câteodată, din mândrie!" De la ce a plecat conflictul - Antena Sport

Gigi Becali ştie să-l laude pe Rădoi, dar … şi să-l mai certe! După meciul cu Universitata Craiova, câteva declaraţii ale tehnicianului oltean l-au înfuriat pe latifundiar. Rădoi s-a plâns de tragerile de timp ale bucureştenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Un joc controlat în totalitate de Craiova, și în prima repriză, și în a doua. Am avut acele ocazii pe care le-am ratat la început. Eu sunt mulțumit de băieți, au dominat meciul și tehnic, și tactic. Chiar nu am ce să le reproșez jucătorilor. (…)

Eu sunt mulțumit de cum arată echipa mea pe teren. Spectacolul ăsta fotbalistic nu va mai aduce suporteri la stadion, din păcate, cu trageri de timp…”, a spus Mirel Rădoi, potrivit Digisport, imediat după meci.

Gigi Becali i-a dat o replică pe măsură lui Rădoi. Îl stilul caracteristic, patronul FCSB a atacat: “Păi mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu. Noi am avut trei-patru ocazii, două de 11 metri. Cine a jucat fotbalul, noi sau el? Dar i se întunecă mintea câteodată, din mândrie. Are și de ce să fie mândru, dar, când e vorba de nașul, mai gândește-te ce spui!”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.

„Ne luptăm la titlu anul ăsta cu Craiova, așa cred. Dar prima oară să intrăm în play-off. Craiova are un lot cu jucători valoroși. Dar cât de curând îi vom spulbera pe toți și cu asta, basta! Rapid o fi pe locul 1, dar Rapid e ca Simion, cade în cap imediat! Rădoi de ce să se supere? Eu l-am lăudat. Trebuie să fie lăudat, a stat 11 etape pe locul 1, a dus Craiova după 25-30 de ani în cupele europene. A spus o prostie din orgoliu, din mândrie, că nu mai vin oamenii la stadion că, vezi Doamne, am fi tras noi de timp”, a mai spus Becali.