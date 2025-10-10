Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Becali îl ceartă pe Rădoi: "I se întunecă mintea câteodată, din mândrie!" De la ce a plecat conflictul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Becali îl ceartă pe Rădoi: “I se întunecă mintea câteodată, din mândrie!” De la ce a plecat conflictul

Becali îl ceartă pe Rădoi: “I se întunecă mintea câteodată, din mândrie!” De la ce a plecat conflictul

Radu Constantin Publicat: 10 octombrie 2025, 13:21

Comentarii
Becali îl ceartă pe Rădoi: I se întunecă mintea câteodată, din mândrie! De la ce a plecat conflictul

Colaj Hepta. Becali si Rădoi

Gigi Becali ştie să-l laude pe Rădoi, dar … şi să-l mai certe! După meciul cu Universitata Craiova, câteva declaraţii ale tehnicianului oltean l-au înfuriat pe latifundiar. Rădoi s-a plâns de tragerile de timp ale bucureştenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Un joc controlat în totalitate de Craiova, și în prima repriză, și în a doua. Am avut acele ocazii pe care le-am ratat la început. Eu sunt mulțumit de băieți, au dominat meciul și tehnic, și tactic. Chiar nu am ce să le reproșez jucătorilor. (…)

Eu sunt mulțumit de cum arată echipa mea pe teren. Spectacolul ăsta fotbalistic nu va mai aduce suporteri la stadion, din păcate, cu trageri de timp…”, a spus Mirel Rădoi, potrivit Digisport, imediat după meci.

Gigi Becali i-a dat o replică pe măsură lui Rădoi. Îl stilul caracteristic, patronul FCSB a atacat: “Păi mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu. Noi am avut trei-patru ocazii, două de 11 metri. Cine a jucat fotbalul, noi sau el? Dar i se întunecă mintea câteodată, din mândrie. Are și de ce să fie mândru, dar, când e vorba de nașul, mai gândește-te ce spui!”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.

„Ne luptăm la titlu anul ăsta cu Craiova, așa cred. Dar prima oară să intrăm în play-off. Craiova are un lot cu jucători valoroși. Dar cât de curând îi vom spulbera pe toți și cu asta, basta! Rapid o fi pe locul 1, dar Rapid e ca Simion, cade în cap imediat! Rădoi de ce să se supere? Eu l-am lăudat. Trebuie să fie lăudat, a stat 11 etape pe locul 1, a dus Craiova după 25-30 de ani în cupele europene. A spus o prostie din orgoliu, din mândrie, că nu mai vin oamenii la stadion că, vezi Doamne, am fi tras noi de timp”, a mai spus Becali.

Reclamă
Reclamă

FCSB s-a impus cu Universitatea Craiova, scor 1-0, şi practic păstrează şanse pentru a se mai lupta la titlu, iar trupa lui Mirel Rădoi a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în campionatul intern.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
Observator
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
Nu s-a văzut la TV! Ruptura din sânul naționalei: ce s-a întâmplat la gafa lui Ionuț Radu și golul lui Ianis Hagi
Fanatik.ro
Nu s-a văzut la TV! Ruptura din sânul naționalei: ce s-a întâmplat la gafa lui Ionuț Radu și golul lui Ianis Hagi
15:30
Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit
15:29
Bogdan Lobonţ l-a lăudat pe Cristi Chivu, fostul său coleg de la Ajax: “Trebuie să-l aprecieze toţi românii”
14:43
Anunţul făcut de Cristiano Ronaldo despre retragere. Ce rol are familia în decizie? “E deja timpul…”
14:25
„Tricolorul” lăudat înaintea meciului „de foc” cu Austria: „E un real câștig. A fost genial”
14:21
Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român
13:42
Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor. Cum îl poate aconta definitiv România
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 5 Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă 6 Adrian Mititelu, atac dur la Răzvan Burleanu după scandalul de la Adunarea Generală FRF: “Clanul lui e în agonie”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor