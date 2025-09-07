Dani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali: "Ce a spus nu e românească, e bulgărească". Ce se întâmplă cu Mario Tudose - Antena Sport

Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a vorbit despre transferul lui Mario Tudose la FCSB. În continuare, situaţia internaţionalului de tineret este complicată, deoarece negocierile dintre piteşteni şi FCSB nu s-au concretizat.

Oficialul formaţiei din Trivale spune însă că situaţia este foarte simplă din punctul de vedere al celor de la FC Argeş. Orice jucător poate pleca, atâta timp cât echipa care îl doreşte plăteşte suma de transfer stabilită de către argeşeni.

Dani Coman, ultimatum pentru FCSB: “Preţul îl stabilim noi, nu altcineva”

“Este foarte simplu, din punctul nostru de vedere, al clubului FC Argeş. Perioada de transferuri se termină mâine seară (n.r. luni seară). Până atunci se poate face orice transfer. Indiferent că e vorba de Mario sau de alt jucător. Mai sunt oferte şi pentru alţi jucători de la FC Argeş. Există ofertă şi pentru Mario. Orice jucător poate pleca de la FC Argeş, dar preţul îl stabilim noi, nu altcineva.

Din punctul nostru de vedere e foarte simplu. Stabilim un preţ şi dacă cineva vrea să plătească, orice jucător poate pleca. Nu plătesc, nu pleacă jucătorul. E atât de simplu”, a declarat Dani Coman, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Coman a comentat şi declaraţia lui Becali despre modul în care cei de la Benfica ar fi primit mai puţini bani. Patronul FCSB-ului susţine că suma din acte ar fi fost 400.000 de euro, 200.000 de euro urmând să ajungă la Benfica. Ulterior, alţi 600.000 de euro ar fi ajuns la FC Argeş pentru un alt jucător: