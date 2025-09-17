Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă! Ce a spus de eventuala revenire în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă! Ce a spus de eventuala revenire în Liga 1

Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă! Ce a spus de eventuala revenire în Liga 1

Publicat: 17 septembrie 2025, 10:34

Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă! Ce a spus de eventuala revenire în Liga 1

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dorinel Munteanu este în continuare fără echipă după despărţirea “cu cântec” de Sepsi Sf. Gheorghe, de la finalul sezonului trecut. În ultima perioadă, numele antrenorului de 57 de ani a fost vehiculat în presă la mai multe cluburi din Liga 1, dar nu au existat discuţii concrete.

Prima oară, numele lui Dorinel Munteanu a apărut legat de CFR Cluj, după demisia lui Dan Petrescu, în urma umilinţei din Conference League. Cea mai recentă echipă vehiculată că ar fi pe urmele fostului component al Generaţiei de Aur este Petrolul.

Dorinel Munteanu nu a discutat cu CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti: “Tot ce s-a vehiculat nu a ajuns la mine”

Ploieştenii l-au demis pe Liviu Ciobotariu, după 0-3 cu Dinamo. Cu toate acestea, Dorinel Munteanu a declarat că nu a discutat cu nimeni de la CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti.

Cu toate acestea, antrenorul de 57 de ani a recunoscut că este dispus să preia o echipă, mai ales că suntem încă la început de campionat:

“Tot ce s-a vehiculat în presă nu a ajuns la mine. Nu am fost contactat de nimeni de la CFR și Petrolul. Suntem la început de campionat, sigur că aș fi dispus să preiau o echipă.

Nu vreau însă să discut în avans pentru că nu am vorbit cu nimeni. Prea multe nu am de spus în momentul de față”, a spus Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.

  • 1 titlu în Liga 1 şi 1 Supercupă are Dorinel Munteanu în palmares ca antrenor, ambele cu Oţelul Galaţi
  • 5 meciuri a stat Munteanu pe banca lui Sepsi, ultima echipă pe care a antrenat-o
