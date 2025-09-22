Dorinel Munteanu îl critică pe Alex Dobre pentru felul în care a răspuns nemulțumirii suporterilor: „Nu este în regulă” - Antena Sport

Eșecul dramatic suferit de Rapid a lăsat urme adânci pe Giulești. Aflată la prima înfrângere a sezonului, echipa antrenată de Costel Gâlcă a fost luată la rost de suporteri, iar cel mai șifonat a ieșit chiar Alex Dobre, cel mai important jucător al alb-vișiniilor.

Marcator în disputa pierdută cu Hermannstadt, fotbalistul s-a luat la ceartă cu un grup restrâns de suporteri, care l-au înjurat timp de secunde bune după fluierul final.

Dorinel Munteanu îi închide gura lui Alex Dobre după conflictul cu suporterii Rapidului

Alex Dobre a fost ținta suporterilor Rapidului după eșecul dramatic suferit contra echipei antrenate de Marius Măldărășanu. Vedeta giuleștenilor a primit mai multe înjurii din partea fanilor, însă fotbalistul nu a rămas indiferent și i-a certat pe cei aflați în zona respectivă.

Mai mult decât atât, extrema Rapidului le-a dat peste nas suporterilor și la flash-interviu, însă reacția sa nu a fost văzută drept una potrivită de către Marius Șumudică.

Dorinel Munteanu a comentat și el momentul din finalul jocului cu Hermannstadt și a explicat că, pentru moment, nu este în măsură să le răspundă în felul acesta suporterilor.