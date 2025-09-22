Dorinel Munteanu îl critică pe Alex Dobre pentru felul în care a răspuns nemulțumirii suporterilor: „Nu este în regulă” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 22 septembrie 2025, 18:30

Dorinel Munteanu îl critică pe Alex Dobre pentru felul în care a răspuns nemulțumirii suporterilor: Nu este în regulă”

Alex Dobre, în timpul meciului Rapid - FC Hermannstadt / Profimedia

Eșecul dramatic suferit de Rapid a lăsat urme adânci pe Giulești. Aflată la prima înfrângere a sezonului, echipa antrenată de Costel Gâlcă a fost luată la rost de suporteri, iar cel mai șifonat a ieșit chiar Alex Dobre, cel mai important jucător al alb-vișiniilor.

Marcator în disputa pierdută cu Hermannstadt, fotbalistul s-a luat la ceartă cu un grup restrâns de suporteri, care l-au înjurat timp de secunde bune după fluierul final.

Dorinel Munteanu îi închide gura lui Alex Dobre după conflictul cu suporterii Rapidului

Alex Dobre a fost ținta suporterilor Rapidului după eșecul dramatic suferit contra echipei antrenate de Marius Măldărășanu. Vedeta giuleștenilor a primit mai multe înjurii din partea fanilor, însă fotbalistul nu a rămas indiferent și i-a certat pe cei aflați în zona respectivă.

Mai mult decât atât, extrema Rapidului le-a dat peste nas suporterilor și la flash-interviu, însă reacția sa nu a fost văzută drept una potrivită de către Marius Șumudică.

Dorinel Munteanu a comentat și el momentul din finalul jocului cu Hermannstadt și a explicat că, pentru moment, nu este în măsură să le răspundă în felul acesta suporterilor.

Din punctul meu de vedere, nu știu exact câți ani are, pentru Dobre nu este în regulă să închidă gura suporterilor. E foarte bun fotbalist, dar nu este un lider care să facă liniște.

Era mai bine să stea liniștit, să se ducă pe drumul lui și să facă un joc bun la meciul următor. Încă nu e timpul lui, n-are el cum să calmeze spiritele”.

Dorinel Munteanu: „Să demonstreze că e cel mai bun la meciul cu Petrolul

„Și eu am avut un caz similar la Galați. Erau ultimele meciuri când am fost la echipă. Un suporter a sărit în teren să îi înjure pe fotbaliști și i-am zis Ce cauți tu aici să îi înjuri pe jucători?.

Prezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic în Mexic. Voia să ia lecţii de pilotajPrezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic în Mexic. Voia să ia lecţii de pilotaj
Să demonstreze că e cel mai bun la meciul cu Petrolul și după aia să iasă în față”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro

