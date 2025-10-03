Gestul superb al lui Cătălin Cîrjan, la 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan! Mesajul către fani - Antena Sport

Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul lui Dinamo, a avut un discurs superb despre “Unicul Căpitan”, Cătălin Hîldan, după ce Dinamo a învins-o pe Unirea Slobozia. Pe 5 octombrie se împlinesc 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan.
Cîrjan a arătat banderola pe care o poartă, pe care apare chipul lui Cătălin Hîldan. El i-a invitat pe fanii “câinilor” să fie alături de jucătorii şi staff-ul lui Dinamo pe 5 octombrie, atunci când ei îl vor comemora pe Cătălin Hîldan la mormântul regretatului fotbalist.
Cătălin Cîrjan, la 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan: “El rămâne spiritul lui Dinamo”
“Ni s-a spus că e un teren practicabil. Nu mi s-a părut aşa, mi s-a părut imposibil de jucat. Din păcate, nu vrem să vedem asta. Luăm cele 3 puncte şi suntem bucuroşi că suntem sănătoşi.
Nu există tactică, nu ai ce tactică să ai… Ne-am pregătit toată săptămâna pentru ceva, am venit aici, terenul a fost impracticabil, am jucat numai mingi lungi, bătaie pentru mingea a doua şi asta a fost în seara asta.
Am început foarte bine, am fost montaţi, asta am spus şi în vestiar, că astăzi nu e despre fotbal, e despre cine îşi doreşte mai mult. Cred eu că noi ne-am dorit mai mult în această seară.
“Mereu pentru Cătălin, pentru numele lui”
(n.r: E şi un moment emoţionant pentru voi, pentru că sunt 25 de ani de când a decedat Cătălin Hîldan) O am aici (n.r: arată banderola). (n.r: E tot timpul banderola asta, nu?) Da, tot timpul. Cătălin Hîldan rămâne spiritul lui Dinamo. E o lună neagră pentru noi, pentru dinamovişti. Duminică îi aşteptăm pe toţi dinamoviştii, în număr cât mai mare, la mormântul lui Cătălin. Ne vom vedea acolo.
Mereu pentru Cătălin, pentru numele lui, trebuie să intrăm pe teren şi să dăm tot ce avem mai bun la fiecare meci. Asta e tot ce putem face.
(n.r: Locul 2 în acest moment. Sunteţi în grafic?) Suntem în grafic, suntem mult mai bine ca anul trecut. Anul trecut, după tur, aveam 24 de puncte, acum avem 23, au mai rămas 3 meciuri de jucat din tur. Suntem foarte bine.
(n.r: Pasul următor ar putea fi echipa naţonală?) Pentru mine e un vis şi un obiectiv. Dau totul la Dinamo. Dacă voi fi convocat, dacă domnul Lucescu va considera că merit să fiu acolo, voi merge acolo şi voi da totul. Decizia e a dânsului. Nu am avut nicio discuţie cu nimeni de la echipa naţională”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru primasport.ro după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1.
Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. “Câinii” au urcat pe locul 2 în Liga 1
Echipa bucureşteană Dinamo a învins, vineri seara, în deplasare, cu 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Liga 1.
Dinamo a condus ostilităţile la Clinceni, pe un teren greu şi plin de apă, iar Cîrjan l-a încercat pe Gurău încă din minutul 5, cu un şut pe care portarul ialomiţenilor l-a respins în corner. Gazdele au scos de pe linia porţii în minutul 12, la lovitura de cap a lui Boateng. Toma a respins din faţa buturilor echipei gazdă o minge centrată de Armstrong şi la pauză s-a intrat cu 0-0.
Elevii lui Kopic au deschis scorul în minutul 65, prin Perica, iar în minutul 76 Alexandru Musi a trimis şi el mingea în poartă, însă golul a fost anulat după verificarea VAR, pentru un henţ la Alberto Soro. Dinamo s-a impus în cele din urmă cu 1-0 în faţa Unirii Slobozia şi alb-roşiii au 23 de puncte, fiind, deocamdată, pe locul secund în Liga 1. Unirea Slobozia e a şasea, cu 18 puncte.
- Zeljko Kopic a trecut repede peste victoria cu Unirea Slobozia: „Ne pregătim intens pentru meciul cu Rapid”
- Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: “Ne compromitem toţi, ne facem de râs”
- Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. „Câinii” se impun pe un teren inundat la Clinceni și urcă pe locul al doilea
- Zeljko Kopic, mutare super-inspirată! L-a introdus în teren pe Stipe Perica, care a marcat după doar 5 minute
- Scene ireale la Clinceni! Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie la porțile stadionului. Cum a fost posibil