Gestul superb al lui Cătălin Cîrjan, la 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan! Mesajul către fani - Antena Sport

Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul lui Dinamo, a avut un discurs superb despre “Unicul Căpitan”, Cătălin Hîldan, după ce Dinamo a învins-o pe Unirea Slobozia. Pe 5 octombrie se împlinesc 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan.

Cîrjan a arătat banderola pe care o poartă, pe care apare chipul lui Cătălin Hîldan. El i-a invitat pe fanii “câinilor” să fie alături de jucătorii şi staff-ul lui Dinamo pe 5 octombrie, atunci când ei îl vor comemora pe Cătălin Hîldan la mormântul regretatului fotbalist.

Cătălin Cîrjan, la 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan: “El rămâne spiritul lui Dinamo”

“Ni s-a spus că e un teren practicabil. Nu mi s-a părut aşa, mi s-a părut imposibil de jucat. Din păcate, nu vrem să vedem asta. Luăm cele 3 puncte şi suntem bucuroşi că suntem sănătoşi.

Nu există tactică, nu ai ce tactică să ai… Ne-am pregătit toată săptămâna pentru ceva, am venit aici, terenul a fost impracticabil, am jucat numai mingi lungi, bătaie pentru mingea a doua şi asta a fost în seara asta.

Am început foarte bine, am fost montaţi, asta am spus şi în vestiar, că astăzi nu e despre fotbal, e despre cine îşi doreşte mai mult. Cred eu că noi ne-am dorit mai mult în această seară.