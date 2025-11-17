"E mult peste" Vasile Miriuţă a comparat România cu Ungaria şi a dat verdictul! - Antena Sport

Antrenorul Vasile Miriuţă (57 de ani), care a evoluat ca jucător pentru naţionala Ungariei, a analizat reprezentativa lui Marco Rossi şi pe cea a noastră, condusă de Mircea Lucescu.

Miriuţă e de părere că ungurii, care îl au căpitan pe Dominik Szoboszlai (25 de ani), jucătorul lui Liverpool, ne sunt net superiori.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Vasile Miriuţă: “Ungaria e mult peste România fotbalistic”

„Nu am cum să nu recunosc că îmi pare rău de tot pentru ceea ce i s-a întâmplat Ungariei. Am jucat pentru această națională și știu cât își doreau să ajungă din nou la un Mondial . La anul se vor face 40 de ani de când Ungaria a fost prezentă la o Cupă Mondială.

Cu tot respectul pentru România, eu sunt român, chiar dacă am și cetățenia maghiară, dar dacă Ungaria era în grupa României cu Austria și Bosnia, vă spun sigur că o câștiga fără drept de apel. Ungaria e mult peste România fotbalistic. Au fotbaliști care joacă pe la Liverpool și pe la alte echipe mult mai bune față de echipele la care joacă fotbaliștii noștri. Au o generație foarte bună cu Szoboszlai, Milos Kerkez și alții.

Nici eu nu îmi revin după meciul cu Irlanda, dar în Ungaria în mod sigur e un dezastru național”, a declarat Vasile Miriuţă pentru prosport.ro.