"E mult peste" Vasile Miriuţă a comparat România cu Ungaria şi a dat verdictul! - Antena Sport

"E mult peste" Vasile Miriuţă a comparat România cu Ungaria şi a dat verdictul!

Publicat: 17 noiembrie 2025, 21:33 / Actualizat: 17 noiembrie 2025, 23:11

“E mult peste” Vasile Miriuţă a comparat România cu Ungaria şi a dat verdictul!

Publicat: 17 noiembrie 2025, 21:33 / Actualizat: 17 noiembrie 2025, 23:11

Vasile Miriuță / Profimedia Images

Antrenorul Vasile Miriuţă (57 de ani), care a evoluat ca jucător pentru naţionala Ungariei, a analizat reprezentativa lui Marco Rossi şi pe cea a noastră, condusă de Mircea Lucescu.

Miriuţă e de părere că ungurii, care îl au căpitan pe Dominik Szoboszlai (25 de ani), jucătorul lui Liverpool, ne sunt net superiori.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY 

Vasile Miriuţă: “Ungaria e mult peste România fotbalistic”

Nu am cum să nu recunosc că îmi pare rău de tot pentru ceea ce i s-a întâmplat Ungariei. Am jucat pentru această națională și știu cât își doreau să ajungă din nou la un Mondial . La anul se vor face 40 de ani de când Ungaria a fost prezentă la o Cupă Mondială.

Cu tot respectul pentru România, eu sunt român, chiar dacă am și cetățenia maghiară, dar dacă Ungaria era în grupa României cu Austria și Bosnia, vă spun sigur că o câștiga fără drept de apel. Ungaria e mult peste România fotbalistic. Au fotbaliști care joacă pe la Liverpool și pe la alte echipe mult mai bune față de echipele la care joacă fotbaliștii noștri. Au o generație foarte bună cu Szoboszlai, Milos Kerkez și alții.

Nici eu nu îmi revin după meciul cu Irlanda, dar în Ungaria în mod sigur e un dezastru național”, a declarat Vasile Miriuţă pentru prosport.ro.

Ungaria a ratat incredibil barajul pentru Mondial!

Ungaria a jucat la Budapesta un meci decisiv pentru calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Cu peste 60.000 de oameni în tribune, aceștia au pierdut dramatic în fața Irlandei, asta deși au condus în două rânduri.

Troy Parrott a reușit o triplă de senzație în acest meci, iar reușita decisivă a venit în al șaselea minut de prelungire. Astfel, șansele Ungariei de a merge la Cupa Mondială au dispărut, în cel mai dramatic mod posibil.

Presa maghiară a reacționat imediat după eșecul suferit de echipa națională la Budapesta: „În minutul 96 a venit drama, visele noastre au fost spulberate”, au scris cei de la nemzetisport.hu.

Echipa noastră a terminat pe locul trei în Grupa F, deci nu va fi în play-off, așa că va rata Cupa Mondială – pentru a zecea oară consecutiv”, a adăugat sursa citată.

 

 

