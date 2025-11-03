Gigi Becali riscă să ajungă la Comisia de Disciplină! Decizia discriminatorie luată de patronul FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a comis un derapaj. Nemulţumit de Siyabonga Ngezana (28 de ani), patronul FCSB-ului a anunţat că nu va mai transfera jucători africani.
Patronul FCSB-ului riscă să ajungă la Comisia de Disciplină în urma declaraţiilor făcute.
Gigi Becali, decizie discriminatorie: “Nu mai iau jucători din ăştia”
“Uite ce spun, să nu se creadă că e discriminare. Nu mai iau jucători din ăştia (n.r. din Africa) Nu de discriminare, dar nu poţi să te înţelegi cu ei.
(n.r.: despre Siyabonga Ngezana) Are nevasta pe acolo, prin Africa. I-am spus să vină cu nevasta şi copiii din Africa, să îi aducă aici. El nu înţelege. Nu au civilizaţie.
Nu înţeleg de vorbă bună, ce să le faci? Nu mai zic mai multe, că după aia zic că e discriminare, mă cheamă la comisii”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.
Gigi Becali a spus că a început să aibă emoţii atunci când mingea se află la Ngezana. Patronul FCSB-ului a analizat victoria campioanei din deplasarea de la Cluj, cu U, cu 2-0, concluzionând că Ionuţ Cercel (18 ani) l-a acoperit pe Ngezana în această partidă.
În condiţiile în care Dawa şi Mihai Popescu sunt indisponibili, FCSB a început să îl utilizeze pe Ionuţ Cercel în centrul apărării. Becali a precizat că el, de când l-a transferat, a fost de părere că Cercel e fundaş central, şi nu dreapta, aşa cum juca la Farul.
Siyabonga Ngezana este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro. Ngezana se află la prima aventură europeană, după transferul la FCSB. Nu a mai evoluat, în afară de FCSB, decât la Kaizer Chiefs, în Africa de Sud. Ngezana este internaţional al Africii de Sud şi, în cazul în care va fi convocat la naţională pentru Cupa Africii, FCSB nu va putea conta pe el cât va ţine această competiţie.
