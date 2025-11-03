Gigi Becali riscă să ajungă la Comisia de Disciplină! Decizia discriminatorie luată de patronul FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a comis un derapaj. Nemulţumit de Siyabonga Ngezana (28 de ani), patronul FCSB-ului a anunţat că nu va mai transfera jucători africani.

Patronul FCSB-ului riscă să ajungă la Comisia de Disciplină în urma declaraţiilor făcute.

Gigi Becali, decizie discriminatorie: “Nu mai iau jucători din ăştia”

“Uite ce spun, să nu se creadă că e discriminare. Nu mai iau jucători din ăştia (n.r. din Africa) Nu de discriminare, dar nu poţi să te înţelegi cu ei.

(n.r.: despre Siyabonga Ngezana) Are nevasta pe acolo, prin Africa. I-am spus să vină cu nevasta şi copiii din Africa, să îi aducă aici. El nu înţelege. Nu au civilizaţie.

Nu înţeleg de vorbă bună, ce să le faci? Nu mai zic mai multe, că după aia zic că e discriminare, mă cheamă la comisii”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.