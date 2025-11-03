Kyros Vassaras vrea o nouă ședință cu oficialii cluburilor din Liga 1. Dorința președintelui CCA - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Liga 1

Kyros Vassaras vrea o nouă ședință cu oficialii cluburilor din Liga 1. Dorința președintelui CCA

Andrei Nicolae Publicat: 3 noiembrie 2025, 16:46

Kyros Vassaras, în timpul unui meci / Sport Pictures

Kyros Vassaras își dorește să realizeze o nouă întâlnire în care să abordeze subiectul arbitrajului alături de cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. În octombrie, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a mai realizat o ședință, însă diferența este că acum grecul își dorește să aibă mai mulți antrenori alături de care să dialogheze.

Conducătorul CCA este deschis să aibă o nouă discuție alături de oficialii din Liga 1, însă vrea să schimbe ceva față de cum s-a derulat evenimentul de data trecută, cel din octombrie. Vassaras vrea să vadă la față mai mulți tehnicieni, ținând cont că de regulă ei sunt cei mai vocali cu privire la greșelile de arbitraj care se produc în campionat, potrivit gsp.ro.

Vassaras face o nouă ședință în 2026

În octombrie, CCA a realizat o ședință în care “s-au clarificat aspecte legate de modul de funcționare și aplicare al sistemului VAR, au fost prezentate noile reglementări din domeniul arbitrajului, iar participanții au analizat împreună faze de joc și deciziile adoptate în baza acestora“, potrivit unui comunicat FRF.

Atunci, singura echipă de la care a venit antrenorul a fost Oțelul Galați, care l-a trimis pe Laszlo Balint. În rest, alte cluburi au trimis fie oficiali din conducere, precum Mihai Stoica și Valeriu Argăseală, din partea FCSB, sau Angelescu, Voicu și Sandu din partea Rapidului. Acum, Vassaras vrea să schimbe formatul ședinței și să aibă mai mulți antrenori alături de ei.

Conform sursei citate anterior, întâlnirea organizată de CCA ar urma să aibă loc în 2026.

