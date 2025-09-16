Mihai Stoica anunță o nouă absență pentru duelul cu Botoșani: „E boala anului” - Antena Sport

Jucătorii celor de la FCSB la meciul cu Csikszereda / SPORT PICTURES

FCSB a remizat în etapa a 9-a cu nou promovata Csikszereda, iar patronul Gigi Becali a spus că se teme pentru prezența echipei în play-off. Campioana en-titre se va deplasa etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre cele mai în formă echipe din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a vorbit despre revenirile din lotul roș-albaștrilor pentru disputa cu formația patronată de Valeriu Iftime și a explicat că unul dintre titulari are șanse mici să evolueze în acest joc.

FCSB, fără Ionuț Cercel la Botoșani? Ce spune Mihai Stoica

FCSB trece printr-o criză groaznică la nivelul Ligii 1, având doar o singură victorie în acest sezon. Campioana României a remizat pe terenul celor de la Csikszereda, iar rezultatul a destabilizat clubul din toate punctele de vedere.

Cu mari emoții în ceea ce privește prezența în play-off, FCSB se va deplasa etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre cele mai în formă echipe din campionat.

Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă Elias Charalambous și Mihai Pintilii și a explicat că Ionuț Cercel este incert pentru jocul de la Botoșani.