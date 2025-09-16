Mihai Stoica anunță o nouă absență pentru duelul cu Botoșani: „E boala anului” - Antena Sport

FCSB a remizat în etapa a 9-a cu nou promovata Csikszereda, iar patronul Gigi Becali a spus că se teme pentru prezența echipei în play-off. Campioana en-titre se va deplasa etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre cele mai în formă echipe din Liga 1.
Mihai Stoica a vorbit despre revenirile din lotul roș-albaștrilor pentru disputa cu formația patronată de Valeriu Iftime și a explicat că unul dintre titulari are șanse mici să evolueze în acest joc.
FCSB, fără Ionuț Cercel la Botoșani? Ce spune Mihai Stoica
FCSB trece printr-o criză groaznică la nivelul Ligii 1, având doar o singură victorie în acest sezon. Campioana României a remizat pe terenul celor de la Csikszereda, iar rezultatul a destabilizat clubul din toate punctele de vedere.
Cu mari emoții în ceea ce privește prezența în play-off, FCSB se va deplasa etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre cele mai în formă echipe din campionat.
Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă Elias Charalambous și Mihai Pintilii și a explicat că Ionuț Cercel este incert pentru jocul de la Botoșani.
„Astăzi, Dawa abia a ieșit pe teren. Radunovic nu cred că va face deplasarea. Crețu are o problemă, Tănase are altă problemă. Bîrligea și Lixandru sunt apți. Nu stăm foarte bine. Cercel, la fel… Are niște probleme. Și azi a ieșit de la antrenament. Ngezana nu a putut juca, dar e bine acum.
Nu știu cu Cercel. E posibil să fie ceva de la coloana lombară. Sunt niște simptome. E boala anului. Toți cunoscuții mei au probleme cu spatele. Este pe mâna medicului nostru, care încearcă să-l redea echipei”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
