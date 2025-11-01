Mihai Stoica nu menajează FCSB-ul, după parcursul slab din campionat: „Suntem pe fundul prăpastiei” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica nu menajează FCSB-ul, după parcursul slab din campionat: „Suntem pe fundul prăpastiei”

Daniel Işvanca Publicat: 1 noiembrie 2025, 16:40

Mihai Stoica / Profimedia

Chiar dacă FCSB vine după două succese consecutive, Mihai Stoica nu își permite să vorbească despre rezultate care ar fi pe placul campionilor, fiind întrebat în mod direct despre duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid București.

Formația roș-albastră va evolua sâmbătă seară pe Cluj Arena, contra grupării antrenate de Cristiano Bergodi. Oficialul FCSB a lămurit și situația lui Denis Alibec.

Mihai Stoica își vede lungul nasului, după sezonul dezastruos al FCSB

FCSB va juca în etapa aceasta pe terenul celor de la Universitatea Cluj, iar Mihai Stoica nu îndrăznește să se gândească la rezultatele echipelor din vârful clasamentului.

Întrebat despre derby-ul dintre Universitatea Craiova și Rapid, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a făcut o analiză dură asupra echipei lui Elias Charalambous, în tot acest sezon.

„(n.r. – Îți dorești ceva la Craiova – Rapid?) Nu. Nu discut de alte meciuri. Suntem pe locul 11. Aș fi penibilul penibililor. Orice în viața asta, dar mă feresc să ajung ridicol. Iar eu să vorbesc de primele două echipe din clasament? Una e la 15 puncte de noi. Cealaltă e la 12 puncte. Există Botoșani la 15 puncte de noi. Noi avem trei echipe la care ne uităm cu binoclul și nu le vedem. Să vorbesc ce rezultat îmi doresc? Ridicol nu ajung.

Când o să ajungem, dacă o să ajungem în sezonul regulat la sub 10 puncte de locul 1. Dacă am ajunge la sub 10 puncte de locul 1, aș începe să mă gândesc chiar la titlu. Dar acum aș fi penibil. Dacă noi nu batem la Cluj terminăm cu golaveraj negativ. În condițiile în care am bătut UTA 4-0. Nu cred că a fost Steaua/FCSB în situația să termine turul campionatului cu golaveraj negativ. Suntem pe fundul prăpastiei. Că ai bătut 4-0 UTA nu înseamnă nimic”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Despre situația lui Denis Alibec

„Cât a jucat în România, Denis Alibec n-a prea fost obișnuit să nu joace titular. Denis face în ianuarie 35 de ani. Când ți se întâmplă o chestie de genul ăsta, bineînțeles că nu știi cum o privești. Era normal ca el să fie marcat de treaba asta.

Când el a venit la noi cred că a fost conștient că titular e Bîrligea. Cu câteva zile înainte de primul meci, de Supercupă, Bîrligea s-a accidentat. Pentru Denis Alibec era clar că două luni e titular postului. După 8 minute s-a accidentat. Cât să fii de puternic să nu recepționezi greu un șoc de genul ăsta? După care au revenit amândoi în același timp, a apărut și Thiam. Era clar că Denis oricâtă maturitate a căpătat, la vârsta pe care o are, nu avea cum să un resimtă locul ăsta. Iar acum e o luptă acerbă pentru titularizare acolo.

(n.r. – dacă pleacă Alibec din iarnă) Nu știu. El știe asta. Nu am cum să fac un subiect din asta. Nu mă duc la noapte la echipă să îl întreb pe Denis ce face. Acum toată lumea trebuie să fie concentrată. Sunt meciuri multe până de Crăciun. El are contract până vară. El în vară era convocat la echipa națională. El e un jucător important pentru fotbalul românesc. Noi, la un momentdat, ne gândeam să jucăm cu amândoi. Situația a fost generată de accidentări.

Eu pe Alibec l-am văzut tot timpul ca pe un tip copilăros. De ce? Reacțiile lui sunt cele pe care le aveam la juniori. Nu le mai face acum. Dar le-a făcut până la 30 și ceva de ani. Dar e un băiat foarte, foarte bun. Puțini fini observatori au văzut. Olaru l-a lăsat să bată penalty, s-a închiat invocând divinitatea ca Alibec să marcheze, mai mulți jucători importanți s-au dus să se bucure cu el. De ce? Pentru că Alibec e un băiat foarte bun. Țin toți la Alibec.

E un băiat de vestiar, un băiat cu un caracter foarte frumos. Chiar dacă făcea ce făcea și părea că e o problemă în vestiar. Șumi vine la tine. A avut reacții și la adresa lui. Șumudică nu i-a răspuns niciodată pentru că știa că e băiat prea bun. Toată lumea ține la el, nu ai cum să nu ții la el”, a încheiat oficialul FCSB.

