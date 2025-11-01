Mihai Stoica nu menajează FCSB-ul, după parcursul slab din campionat: „Suntem pe fundul prăpastiei” - Antena Sport

Chiar dacă FCSB vine după două succese consecutive, Mihai Stoica nu își permite să vorbească despre rezultate care ar fi pe placul campionilor, fiind întrebat în mod direct despre duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid București.

Formația roș-albastră va evolua sâmbătă seară pe Cluj Arena, contra grupării antrenate de Cristiano Bergodi. Oficialul FCSB a lămurit și situația lui Denis Alibec.

Mihai Stoica își vede lungul nasului, după sezonul dezastruos al FCSB

FCSB va juca în etapa aceasta pe terenul celor de la Universitatea Cluj, iar Mihai Stoica nu îndrăznește să se gândească la rezultatele echipelor din vârful clasamentului.

Întrebat despre derby-ul dintre Universitatea Craiova și Rapid, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a făcut o analiză dură asupra echipei lui Elias Charalambous, în tot acest sezon.

„(n.r. – Îți dorești ceva la Craiova – Rapid?) Nu. Nu discut de alte meciuri. Suntem pe locul 11. Aș fi penibilul penibililor. Orice în viața asta, dar mă feresc să ajung ridicol. Iar eu să vorbesc de primele două echipe din clasament? Una e la 15 puncte de noi. Cealaltă e la 12 puncte. Există Botoșani la 15 puncte de noi. Noi avem trei echipe la care ne uităm cu binoclul și nu le vedem. Să vorbesc ce rezultat îmi doresc? Ridicol nu ajung.