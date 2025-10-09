Neluțu Varga, stăpân pe transferurile de la CFR Cluj. Dezvăluirea lui Cristi Balaj: "Nu ne-a zis nimic" - Antena Sport

Neluțu Varga a pus monopol pe campania de transferuri a lui CFR Cluj în cea mai recentă perioadă de mercato. Potrivit spuselor lui Cristi Balaj, finanțatorul ardelenilor nu s-a consultat cu nimeni în privința aducerii lui Kurt Zouma, catalogat de mulți drept mutarea verii în Liga 1.

Președintele “feroviarilor” a mărturisit că nu știa nimic nici despre posibilul transfer al lui Hakim Ziyech, care a picat până la urmă. Fostul arbitru nu a menționat dacă patronul s-a mai implicat și în alte aspecte legate de club sau dacă a fost primul sezon în care Varga a operat transferuri fără să se consulte cu nimeni din cadrul echipei.

Neluțu Varga își “face de cap” la CFR Cluj

“Așa cum am văzut la ultima partidă, CFR are un lot bun, aș spune. La mijlocul terenului avem soluții, avem Emerllahu, Fică, Djokovic, Păun, Keita.

(n.r. despre Hakim Ziyech la CFR Cluj) Nu știu. A fost aceeași filieră, discuție cum a fost și cu Zouma. Am fost informați de patron că vine Zouma, de Ziyech nu ne-a zis nimic. Nu se finalizaseră discuțiile și s-a implicat direct“, a spus Cristi Balaj, potrivit digisport.ro.

La fel ca în cazul capitolului “veniri”, Neluțu Varga a negociat și tot ce a însemnat plecările de la echipa sa. Un caz concret este cel al lui Louis Munteanu, care nu a plecat de la “feroviari” după sezonul în care a fost golgheter în Liga 1.