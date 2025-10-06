Profeţia lui Mitică Dragomir. Ce jucător îi cere lui Gigi Becali să transfere la FCSB: "E la fel ca Haaland" - Antena Sport

Mitică Dragomir îi oferă lui Gigi Becali un pont de milioane de euro. Fostul președinte al LPF spune că Gigi Becali ar trebui să îl transfere pe Remus Guțea la iarnă. Jucător care l-a impresionat şi pe Mihai Stoica.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul a avut prestații impresionante în divizia secundă, la FC Voluntari. „În perioada în care a fost la Voluntari, Gigi Nețoiu a adus un fotbalist de la Mioveni, Remus Guțea. E un jucător de 3 milioane, acum. Nețoiu l-a descoperit și l-a adus la Voluntari.

Este titular la echipa națională de juniori (n.r. U19). E tare, l-a lăudat și Meme Stoica acum. E jucător de 3 milioane de euro. Sigur o să îl ia Gigi, e mai bun decât toți jucătorii under de la FCSB. E înalt și pleacă de pe loc ca avionul. (n.r. seamănă cu Haaland?) Da. E cam la fel ca Haaland. Nu știu dacă dă cu capul la fel ca el. Părerea mea e că e cel mai bun under din țară la această oră”, a declarat „Corleone” pentru Fanatik.ro.

Remus Guțea a fost lansat în fotbalul mare de CS Mioveni, formație în tricoul căreia a debutat chiar în Superligă, la vârsta de doar 16 ani și o lună. Acesta a fost o prezență constantă pentru formația argeșeană în divizia secundă, înainte de a semna cu FC Voluntari în ianuarie 2025. În actuala stagiune, Remus Guțea a marcat trei goluri, ultimul chiar în etapa a 9-a, în remiza cu FC Bihor (1-1).

Guțea a reprezentat România la nivel U19, fiind prezent inclusiv la Campionatul European din vara acestui an.