Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1: "Nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă aici" - Antena Sport

Leo Grozavu (58 de ani) a venit cu un răspuns după ce Mircea Lucescu a ales să nu cheme niciun jucător de la liderul FC Botoşani pentru dubla cu Moldova şi Austria, de la începutul acestei luni.

Fără să pună la îndoială ce hotărâre a luat selecţionerul României, Grozavu, cel care a adunat 28 de puncte în primele 13 etape din acest sezon, a venit totuşi cu o reacţie tare.

Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1

“Nu m-a amuzat întrebarea, pentru că a fost de bun simț. Și chiar logică. Atâta timp cât vorbești despre un jucător de la prima clasată. Până la urmă, asta înseamnă echipa națională. Eu nu mi-aș permite niciodată să fac selecția sau să-i fac domnul Lucescu, știu eu, echipa, lotul, sau chiar să-i fac insinuări.

Poate să fie, de ce nu, un jucător de la Botoșani. Doar nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă la Botoșani încât să nu poată să fie la un moment dat convocat. Pentru că au fost convocați jucători de la echipe mult mai slabe, în premieră, fără multe jocuri în prima ligă. Deci, chiar au fost jucători.

Dar, au demonstrat că pot să ducă această presiune. Am înțeles și am auzit și explicația domnului Lucescu. Sigur, până la un punct pot fi de acord.