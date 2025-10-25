Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1: "Nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă aici" - Antena Sport

Închide meniul
Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1: “Nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă aici”

Publicat: 25 octombrie 2025, 11:02

Mircea Lucescu, la un meci al naţionalei - Profimedia Images

Leo Grozavu (58 de ani) a venit cu un răspuns după ce Mircea Lucescu a ales să nu cheme niciun jucător de la liderul FC Botoşani pentru dubla cu Moldova şi Austria, de la începutul acestei luni.

Fără să pună la îndoială ce hotărâre a luat selecţionerul României, Grozavu, cel care a adunat 28 de puncte în primele 13 etape din acest sezon, a venit totuşi cu o reacţie tare.

“Nu m-a amuzat întrebarea, pentru că a fost de bun simț. Și chiar logică. Atâta timp cât vorbești despre un jucător de la prima clasată. Până la urmă, asta înseamnă echipa națională. Eu nu mi-aș permite niciodată să fac selecția sau să-i fac domnul Lucescu, știu eu, echipa, lotul, sau chiar să-i fac insinuări.

Poate să fie, de ce nu, un jucător de la Botoșani. Doar nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă la Botoșani încât să nu poată să fie la un moment dat convocat. Pentru că au fost convocați jucători de la echipe mult mai slabe, în premieră, fără multe jocuri în prima ligă. Deci, chiar au fost jucători.

Dar, au demonstrat că pot să ducă această presiune. Am înțeles și am auzit și explicația domnului Lucescu. Sigur, până la un punct pot fi de acord.

Astfel, un jucător de la Botoșani poate să facă față la nivel fizic, știu eu, fotbalistic. OK, că tactic, că fiecare trebuie să joace acolo după o partitură, după o strategie, după o filozofie a unui antrenor, a unui club… Asta e cu totul altceva”, a spus Grozavu, citat de prosport.ro.

Lucescu: “Sunt jucători de antrenament”

“Sunt jucători de antrenament. Pot să fie extraordinari în antrenament. Când i-ai băgat în echipă și-au pierdut orientarea.

Când au făcut saltul spre echipa națională, nu mai sunt aceiași. Dacă îi aduci să joace în meciuri internaționale, să schimbe clubul la cel mai înalt nivel, nu mai sunt aceiași. O echipă nu se face luând jucători de colo și de colo pentru că experiența și valoarea nu se văd.

Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile specialeCe favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
O echipă națională se face cu valoare și cu experiență și, pe urmă, cu forma de moment a unuia sau a altuia dintre jucători. Nu are nicio legătură. Gata, lăsați-mă. Asta îmi demonstrează că sunteți toți selecționeri”, spunea Lucescu, înainte de meciul cu Austria.

8:58
Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
