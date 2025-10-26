Ștefan Baiaram a rupt tăcerea, după ce Rădoi l-a exclus din lot la meciul cu Noah: „O reacție nepotrivită” - Antena Sport

Universitatea Craiova a făcut un pas greșit în campionat și a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul nou promovatei Metaloglobus, cea care în etapa precedentă a învins-o pe FCSB.
Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a dominat partida de la un capăt la celălalt, dar cu toate acestea, nu a găsit drumul spre golul care să le aducă oltenilor cele trei puncte.
Ștefan Baiaram a lămurit conflictul cu Mirel Rădoi
Ștefan Baiaram a fost în centrul unui scandal cu Mirel Rădoi înaintea partidei cu Noah, din grupa principală UEFA Conference League, iar tehnicianul Universității Craiova a luat decizia de a-l exclude din lot pentru acel meci.
Titularizat în meciul de la Clinceni, Baiaram a avut câteva mari ocazii de a marca, dar a fost schimbat în cele din urmă de antrenorul oltenilor în minutul 86.
La flash-interviu, fotbalistul din Bănie a tras concluziile cu privire la acest joc, dar a lămurit și conflictul cu Rădoi, dinaintea meciului cu Noah, din Conference League.
„Nu am luat cele trei puncte și mergem acasă supărați. Nu este nicio problemă dacă jucăm în deplasare, am avut multe ocazii, trebuia să câștigăm. La meciul viitor sperăm să câștigăm. Mă simt bine, îmi pare rău că nu am înscris. S-au creat multe discuții în ultima perioadă. S-au scris multe lucruri neadevărate, care m-au afectat foarte mult.
Eu am avut o reacție neadecvată, îmi pare rău, sunt jucător profesionist și trebuia să respect decizia. Mister a luat cea mai bună decizie și a făcut bine că m-a scos din lot. Îmi cer scuze tuturor. A fost o reacție nepotrivită din partea mea”.
Ștefan Baiaram: „Suporterii au nervi și noi la fel”
„Am discutat cu Mister, știu ce își dorește de la mine. Trebuie să mă pregătesc mult mai bine. Cu ceasul s-au făcut multe discuții, nu avea nicio legătură ceasul primit cadou. Mister s-a ținut de cuvânt și nu avea nicio legătură.
Am încercat să evit aceste lucruri. Discuțiile noastre nu au plecat de la ceas sau alte lucruri, ci pur și simplu de a mă pregăti mult mai bine. Suporterii au nervi și noi la fel, au făcut atâta drum până aici, dar doar împreună putem reuși”, a declarat Ștefan Baiaram, potrivit digisport.ro.
- “Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova
- „Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii”
- Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
- Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
- Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus – Universitatea Craiova și a dat verdictul: “Puțin fotbal”