Ștefan Baiaram a rupt tăcerea, după ce Rădoi l-a exclus din lot la meciul cu Noah: „O reacție nepotrivită” - Antena Sport

Universitatea Craiova a făcut un pas greșit în campionat și a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul nou promovatei Metaloglobus, cea care în etapa precedentă a învins-o pe FCSB.

Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a dominat partida de la un capăt la celălalt, dar cu toate acestea, nu a găsit drumul spre golul care să le aducă oltenilor cele trei puncte.

Ștefan Baiaram a lămurit conflictul cu Mirel Rădoi

Ștefan Baiaram a fost în centrul unui scandal cu Mirel Rădoi înaintea partidei cu Noah, din grupa principală UEFA Conference League, iar tehnicianul Universității Craiova a luat decizia de a-l exclude din lot pentru acel meci.

Titularizat în meciul de la Clinceni, Baiaram a avut câteva mari ocazii de a marca, dar a fost schimbat în cele din urmă de antrenorul oltenilor în minutul 86.

La flash-interviu, fotbalistul din Bănie a tras concluziile cu privire la acest joc, dar a lămurit și conflictul cu Rădoi, dinaintea meciului cu Noah, din Conference League.