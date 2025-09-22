"Vă dau scris!" Ilie Dumitrescu, uluit de execuția sezonului din Liga 1: "Mi-am adus aminte de Alan Shearer" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Sergiu Buș, după ce atacantul de 32 de ani a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului în Rapid – FC Hermannstadt, scor 1-2.
În minutul 78 al partidei din Giulești, Buș a preluat pe piept în interiorul careului, s-a desprins de Pașcanu și Kramer, după care a trimis un șut senzațional, sub bara porții lui Aioani.
Ilie Dumitrescu este convins după golul lui Sergiu Buș din Rapid – Hermannstadt 1-2: “Execuția anului”
Ilie Dumitrescu a fost uimit de execuția lui Buș, care i-a adus aminte de execuțiile lui Alan Shearer, fostul mare jucător al lui Newcastle. De asemenea, lui Dumitrescu i-a amintit și de golul superb marcat de Zinedine Zidane, în finala Champions League din 2002, dintre Bayer Leverkusen și Real Madrid, câștigată de madrileni cu 2-1.
Chiar dacă este abia etapa a zecea a sezonului regular, Ilie Dumitrescu este convins că reușita lui Sergiu Buș din Giulești va rămâne golul sezonului în Liga 1:
“Mi-am adus aminte de Alan Shearer. Cu spatele tot timpul, știa să se folosească de corp, după care dădea din voleu. A mai fost execuția lui Zidane, dar acolo a dat direct. Mai grea execuția lui Zidane.
Senzațional! Ăsta va fi golul anului, vă dau scris. Cel mai frumos gol. Execuția anului. E foarte grea execuția. Kramer l-a pierdut aici, e vina lui”, a declarat Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.
- 200.000 de euro este cota de piață a lui Sergiu Buș, potrivit transfermarkt.com
- 3 goluri și 1 pasă decisivă a marcat Sergiu Buș în 10 meciuri disputate în acest sezon din Liga 1
