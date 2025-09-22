Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Vă dau scris!" Ilie Dumitrescu, uluit de execuția sezonului din Liga 1: "Mi-am adus aminte de Alan Shearer" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Vă dau scris!” Ilie Dumitrescu, uluit de execuția sezonului din Liga 1: “Mi-am adus aminte de Alan Shearer”

“Vă dau scris!” Ilie Dumitrescu, uluit de execuția sezonului din Liga 1: “Mi-am adus aminte de Alan Shearer”

Publicat: 22 septembrie 2025, 9:14

Comentarii
Vă dau scris! Ilie Dumitrescu, uluit de execuția sezonului din Liga 1: Mi-am adus aminte de Alan Shearer

Ilie Dumitrescu / Profimedia

Ilie Dumitrescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Sergiu Buș, după ce atacantul de 32 de ani a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului în Rapid – FC Hermannstadt, scor 1-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 78 al partidei din Giulești, Buș a preluat pe piept în interiorul careului, s-a desprins de Pașcanu și Kramer, după care a trimis un șut senzațional, sub bara porții lui Aioani.

Ilie Dumitrescu este convins după golul lui Sergiu Buș din Rapid – Hermannstadt 1-2: “Execuția anului”

Ilie Dumitrescu a fost uimit de execuția lui Buș, care i-a adus aminte de execuțiile lui Alan Shearer, fostul mare jucător al lui Newcastle. De asemenea, lui Dumitrescu i-a amintit și de golul superb marcat de Zinedine Zidane, în finala Champions League din 2002, dintre Bayer Leverkusen și Real Madrid, câștigată de madrileni cu 2-1.

Chiar dacă este abia etapa a zecea a sezonului regular, Ilie Dumitrescu este convins că reușita lui Sergiu Buș din Giulești va rămâne golul sezonului în Liga 1:

“Mi-am adus aminte de Alan Shearer. Cu spatele tot timpul, știa să se folosească de corp, după care dădea din voleu. A mai fost execuția lui Zidane, dar acolo a dat direct. Mai grea execuția lui Zidane.

Reclamă
Reclamă

Senzațional! Ăsta va fi golul anului, vă dau scris. Cel mai frumos gol. Execuția anului. E foarte grea execuția. Kramer l-a pierdut aici, e vina lui”, a declarat Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

  • 200.000 de euro este cota de piață a lui Sergiu Buș, potrivit transfermarkt.com
  • 3 goluri și 1 pasă decisivă a marcat Sergiu Buș în 10 meciuri disputate în acest sezon din Liga 1
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Observator
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Fanatik.ro
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
11:06
Marius Șumudică, avertisment pentru Alex Dobre: “Nu ar fi ajuns la națională dacă nu era Rapid”. Ce sfat i-a dat
10:38
Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor
10:26
Ianis Hagi revine în lotul României! Jucătorul lui Alanyaspor, pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu
10:05
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului
9:36
Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025. Ousmane Dembele e marele favorit al bookmakerilor
9:36
Pep Guardiola, pus pe glume după Arsenal – Manchester City 1-1: “O dată la 10 ani, nu e rău”
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 3 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua” 4 Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo” 5 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 6 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca