Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă

Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă

Daniel Işvanca Publicat: 25 septembrie 2025, 17:39

Comentarii
Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă

Jucătorii celor de la Concordia Chiajna / SPORT PICTURES

Concordia Chiajna a anunțat acum câteva zile despărțirea de antrenorul Nicolae Dică, ca urmare a eșecului suferit pe teren propriu contra celor de la CSM Slatina. Gruparea ilfoveană s-a mișcat rapid și a găsit deja un înlocuitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Cristea, cel care a pregătit-o în ultimele sezoane pe SC Popești Leordeni, a acceptat propunerea formației din liga secundă și va fi pe bancă la meciul cu CS Afumați, din cadrul etapei cu numărul 8 din Liga 2.

Andrei Cristea va prelua Concordia Chiajna

După două înfrângeri consecutive suferite în campionat, conducerea Concordiei Chiajna a anunțat despărțirea de Nicolae Dică. Tehnicianul a fost îndepărtat de pe banca echipei ilfovene, la puțin timp după eșecul cu CSM Slatina.

Imediat, oficialii clubului din Liga 2 au găsit un înlocuitor, acesta fiind la rândul său un fost mare fotbalist român. Este vorba despre Andrei Cristea, cel care a antrenat-o în ultimii ani pe SC Popești Leordeni.

Clubul din Liga 3 a anunțat pe pagina oficială de Facebook despărțirea de antrenorul român și a confirmat că următoarea sa destinație este Concordia Chiajna.

Reclamă
Reclamă

Comunicat SC Popești Leordeni

„Mulțumim Andrei Cristea!
Antrenorul Andrei Cristea a plecat de la SC Popești-Leordeni. El a găsit o ofertă mai bună la divizionara secundă Concordia Chiajna, cu care, la un moment dat, am și jucat un meci amical foarte bun pentru formația noastră.
Andrei Cristea a renunțat la calitatea sa de antrenor principal la SC Popești-Leordeni, înainte de meciul derby cu Înainte Modelu.
Cristea semnase cu gruparea noastră la finele anului 2023, iar în cei aproape doi ani la noi a susținut reușit să ducă echipa, de două ori, în semifinalele barajului de promovare. Mai mult, în acest sezon, în premieră, am câștigat seria campionatului de Liga a III-a.
Echipa a fost preluată, cel puțin pentru moment, de Cristian Popescu, care a și stat pe bancă la Modelu.
Mulțumim Andrei Cristea și mult succes mai departe!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
Observator
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
17:33
Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie”
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie
17:04
BREAKING NEWSLovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul
17:01
“V-aţi gândit să vă suspendaţi din funcţie?” Răspunsul tranşant al lui Gigi Becali!
16:51
Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete
16:45
Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu