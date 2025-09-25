Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă - Antena Sport

Concordia Chiajna a anunțat acum câteva zile despărțirea de antrenorul Nicolae Dică, ca urmare a eșecului suferit pe teren propriu contra celor de la CSM Slatina. Gruparea ilfoveană s-a mișcat rapid și a găsit deja un înlocuitor.

Andrei Cristea, cel care a pregătit-o în ultimele sezoane pe SC Popești Leordeni, a acceptat propunerea formației din liga secundă și va fi pe bancă la meciul cu CS Afumați, din cadrul etapei cu numărul 8 din Liga 2.

Andrei Cristea va prelua Concordia Chiajna

După două înfrângeri consecutive suferite în campionat, conducerea Concordiei Chiajna a anunțat despărțirea de Nicolae Dică. Tehnicianul a fost îndepărtat de pe banca echipei ilfovene, la puțin timp după eșecul cu CSM Slatina.

Imediat, oficialii clubului din Liga 2 au găsit un înlocuitor, acesta fiind la rândul său un fost mare fotbalist român. Este vorba despre Andrei Cristea, cel care a antrenat-o în ultimii ani pe SC Popești Leordeni.

Clubul din Liga 3 a anunțat pe pagina oficială de Facebook despărțirea de antrenorul român și a confirmat că următoarea sa destinație este Concordia Chiajna.