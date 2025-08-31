Cristi Pustai, demis din liga a doua. Anunțul clubului: "Am scris împreună un capitol important" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Pustai, demis din liga a doua. Anunțul clubului: “Am scris împreună un capitol important”

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 15:56

Comentarii
Cristi Pustai, în timpul unui meci / Sport Pictures

Cristi Pustai a fost demis de Gloria Bistrița după cinci etape disputate în Liga 2. Antrenorul de 57 de ani i-a promovat pe ardeleni în eșalonul al doilea și i-a calificat în grupele Cupei României, însă nu a câștigat până acum niciun meci în campionat.

Anunțul a fost făcut în mod oficial de clubul bistrițean astăzi, 31 august.

Comunicatul Gloriei Bistrița: “Mulțumim, domnule profesor”

Cristi Pustai a venit la Gloria Bistrița în vara anului 2024, atunci când echipa se afla în liga a treia. Tehnicianul trecut pe la Pandurii și Gaz Metan Mediaș a reușit să aducă formația în eșalonul secund, însă impactul Ligii a 2-a s-a dovedit a fi prea mult pentru elevii săi.

După primele cinci etape, Gloria Bistrița a adunat doar trei puncte, după trei rezultate de egalitate cu CSM Slatina, CS Afumați și CS Tunari. Ardelenii au mai înregistrat înfrângeri în campionat cu Poli Iași (0-3), dar și cu Concordia Chiajna (0-2). Cu toate acestea, Pustai a reușit să califice echipa în grupele Cupei, un rezultat care nu a fost de ajuns pentru a-l salva de la demitere.

Clubul Sportiv Gloria Bistrița anunță că, începând de astăzi, colaborarea cu antrenorul principal Cristian Pustai a ajuns la final, părțile hotărând de comun acord încetarea relațiilor contractuale.

Îi mulțumim domnului Cristian Pustai pentru contribuția adusă la parcursul echipei noastre și în mod special, pentru performanța promovării Gloriei în Liga a 2-a, rezultat care poartă amprenta profesionalismului și dedicării sale.

Apreciem faptul că împreună am scris un capitol important din istoria fotbalistică a Gloriei și îi suntem recunoscători pentru efortul depus și pasiunea arătată în tot acest timp. Îi dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal! Mulțumim, domnule profesor“, se arată în comunicatul clubului.

