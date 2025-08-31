Cristi Pustai, demis din liga a doua. Anunțul clubului: "Am scris împreună un capitol important" - Antena Sport

Cristi Pustai a fost demis de Gloria Bistrița după cinci etape disputate în Liga 2. Antrenorul de 57 de ani i-a promovat pe ardeleni în eșalonul al doilea și i-a calificat în grupele Cupei României, însă nu a câștigat până acum niciun meci în campionat.

Anunțul a fost făcut în mod oficial de clubul bistrițean astăzi, 31 august.

Comunicatul Gloriei Bistrița: “Mulțumim, domnule profesor”

Cristi Pustai a venit la Gloria Bistrița în vara anului 2024, atunci când echipa se afla în liga a treia. Tehnicianul trecut pe la Pandurii și Gaz Metan Mediaș a reușit să aducă formația în eșalonul secund, însă impactul Ligii a 2-a s-a dovedit a fi prea mult pentru elevii săi.

După primele cinci etape, Gloria Bistrița a adunat doar trei puncte, după trei rezultate de egalitate cu CSM Slatina, CS Afumați și CS Tunari. Ardelenii au mai înregistrat înfrângeri în campionat cu Poli Iași (0-3), dar și cu Concordia Chiajna (0-2). Cu toate acestea, Pustai a reușit să califice echipa în grupele Cupei, un rezultat care nu a fost de ajuns pentru a-l salva de la demitere.

“Clubul Sportiv Gloria Bistrița anunță că, începând de astăzi, colaborarea cu antrenorul principal Cristian Pustai a ajuns la final, părțile hotărând de comun acord încetarea relațiilor contractuale.