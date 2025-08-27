Ministrul Apărării a dat cărţile pe faţă legat de Steaua: "Nu poţi să faci performanţă pe bani publici" - Antena Sport

Închide meniul
Ministrul Apărării a dat cărţile pe faţă legat de Steaua: “Nu poţi să faci performanţă pe bani publici”

Publicat: 27 august 2025, 8:50

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că nu este de acord cu investirea de bani publici în clubul Steaua, al Armatei, însă susţine asocierea cu un investitor privat, care să administreze clubul.

Ministrul Apărării a afirmat că, în ultimele două săptămâni, a avut ”întâlniri şi discuţii diverse” pe tema echipei de fotbal Steaua, a Armatei, care joacă în Liga a II-a.

Ionuţ Moşteanu, despre situaţia Stelei: “Nu poţi să faci performanţă pe bani publici”

În acest context, întrebat care este planul Ministerului pentru echipa Steaua, ministrul a respins ideea de a investi bani publici într-o echipă de fotbal, chiar dacă aceasta ar ajunge în topul Ligii I.

”Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim şi anume: dacă vrei să faci performanţă în fotbal, nu poţi să faci performanţă pe bani publici. Ar fi nedrept să bagi foarte mulţi bani publici într-o echipă care să se bată, să zic, la titlu sau în cupele europene”, a afirmat ministrul Apărării, marţi seară, la Euronews România.

El a susţinut că este nevoie de o asociere între brandul Steaua, care ”trebuie să rămână al Armatei”, şi un investitor, ”cu un contract solid, cu posibilitatea de a investi, pentru că fotbalul e un business” .

Moşteanu a afirmat că investitorul privat este cel care ar trebui să aibă managementul clubului.

”Vom face asta, acum ne uităm la căile juridice şi la paşii juridici”, a adăugat ministrul.

Steaua – UTA 0-2, în Cupa României

UTA Arad a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-0, divizionara secundă Steaua, şi a acces în faza grupelor Cupei României. Golurile au fost marcate de Roman (77) şi Abdallah (83).

“Îi felicit pe băieți pentru joc. Sunt frustrat, supărat. N-am avut nicio șansă să picăm cu alt adversar, pentru că noi am fost sus la tragere, eram în primele opt. Dacă nu se învârteau bilele, era clar că nu ai nicio șansă.

Și ai mei din conducerea puteau să facă și ei contestație. Nimeni nu a făcut. Eu aș fi făcut lucrul ăsta. Normal că aș fi făcut. De ce să nu prind alt adversar? Nu s-a sesizat nimeni de la noi. Vrem în grupe, vrem în grupe. Trebuie să ne batem pe toate fronturile. Nu e ușor.

Sunt supărat, dezamăgit și pe situația pentru că puteam să avem alt adversar. Poate picam cu Fărcășești. Am picat cu cea mai în formă. Echipa mea încearcă să joace. Am schimbat și sistemul. Eu spun că puteam să facem mult în Cupa României. Pierdem șansa. Am mai fost o dată în grupe”, a spus Daniel Opriţa după meci.

