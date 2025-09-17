Remontada extraordinară în prima seară de Champions League! Fosta adversară a FCSB-ului a făcut spectacol - Antena Sport

Qarabag a produs surprize serii la debutul noului sezon de UEFA Champions League. Gruparea din Azerbaidjan s-a impus pe terenul celor de la Benfica Lisabona, după ce a fost condusă cu scorul de 2-0.
Portughezii păreau să aibă un meci ușor la prima vedere, însă Qarabag a produs una dintre cele mai tari reveniri din cadrul competiției, reușind să ia toate cele trei puncte dintr-o deplasare ce era complicată.
Benfica – Qarabag 2-3. Revenire extraordinară pentru azeri
A fost spectacol total în prima seară a noului sezon de UEFA Champions League. Qarabag, fosta adversară a FCSB-ului din faza principală a Europa League, a scris istorie la Lisabona.
Formația azeră a luat trei puncte dintr-o deplasare complicată, asta după ce portughezii au condus și cu scorul de 2-0. Enzo Barrenechea a deschis scorul după 6 minute, iar în minutul 16, Pavlidis puncta deja pentru 2-0.
Leandro Andrade a redus din diferență pentru Qarabag și a stabilit, totodată și scorul pauzei pe Estadio da Luz. Imediat după pauză, oaspeții au echilibrat balanța, columbianul Camilo Duran fiind cel care a egalat.
S-a jucat de la o poartă la alta în următoarele minute, dar cei care au dat lovitura au fost tot cei de la Qarabag. Introdus pe teren în minutuș 77, ucraineanul Oleksii Kashchuk a marcat golul victoriei.
