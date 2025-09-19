Antrenorul lui Galatasaray, discurs à la Dan Nistor după 1-5 cu Frankfurt: "Am fi putut câştiga uşor" - Antena Sport

Galatasaray a pierdut categoric meciul din prima etapă de UEFA Champions League cu Eintracht Frankfurt. Echipa din Germania s-a impus cu 5-1, la capătul unui meci în care turcii au deschis scorul.
Okan Buruk, antrenorul celor de la Galatasaray, este de părere că echipa sa a făcut o primă repriză foarte bună şi că lucurile puteau sta altfel. De asemenea, el a invocat ghinionul şi l-a criticat şi pe arbitrul Marco Guida.
Discurs halucinant al antrenorului lui Galatasaray, după 1-5 cu Frankfurt: “O zi plină de ghinion”
După un început bun de repriză, în care cei de la Galatasaray au şi deschis scorul, turcii nu au mai ţinut pasul, iar câştigătoarea Europa League din 2022 a intrat cu scorul de 3-1 la cabine, pentru ca în final să se impună cu 5-1.
Cu toate acestea, Okan Buruk este de părere că echipa sa putea câştiga uşor meciul, dacă ar fi continuat prestaţia de la începutul meciului:
“Jucam incredibil de confortabil după ce am deschis scorul. Am fi putut marca un al doilea gol, dar arbitrul italian a luat o serie de decizii împotriva noastră. S-a întâmplat pe tot parcursul meciului. Am fi putut intra în vestiar, la pauză, conducând, dar tabela a indicat 3-1.
Au fost lucruri bune în prima repriză și greșeli în a doua. Eu sunt cel care va corecta acest lucru. A fost doar primul meci, mai sunt șapte. Cred că putem termina în top 24, azi am avut o zi plină de ghinion. Ne vom pregăti pentru următoarele meciuri, îmbunătățindu-ne punctele forte. Am fi putut câștiga ușor cu prestația noastră din prima repriză, dar meciul s-a terminat 5-1 pentru Frankfurt. Îmi pare rău”, a declarat Okan Buruk, potrivit fanatik.com.tr.
Okan Buruk a adus aminte de declaraţia savuroasă dată de Dan Nistor după un FCSB – Pandurii 6-0, în care Claudiu Keşeru a marcat toate cele şase goluri: “În afară de cele șase goluri, nu au mai avut nicio ocazie”.
- Barcelona a anunţat unde va juca meciul cu PSG! Varianta Camp Nou a picat
- L-a învins, dar îl invidiază! Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: “Eu nu sunt la fel de capabil”
- Reacţia lui Pep Guardiola după ce Erling Haaland i-a surclasat pe Messi şi Ronaldo în Champions League
- Marcus Rashford, pe lista celor 9 jucători care şi-au trecut în cont dubla în prima etapă a Ligii Campionilor
- Antonio Conte, după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne în Manchester City – Napoli 2-0: “Şi-a băgat dracul coada”